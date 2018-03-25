Эксперт рассказал об устранении проблемы выброса газа на полигоне «Ядрово»

На полигоне «Ядрово» идет строительство системы сбора биогаза, затем будет установлен факел для его сжигания, но на все это нужно время, заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор ЗАО «Спецгеология» Борис Трушин.

На полигоне «Ядрово» в подмосковном Волоколамске ведется планомерная работа по решению проблемы выбросов свалочного газа, рассказал Борис Трушин, гендиректр ЗАО «Спецгеология», которая занимается рекультиваций полигона «Кучино».

«В настоящее время поставили дезодорирующие пушки, которые глушат запахи. Кроме того, сейчас там идет строительство системы сбора биогаза по технологии голландской компании Multriwell. К 15 мая, насколько мне известно, они должны ввести высокотемпературный факел, который будет работать за счет сбора биогаза этой системой», — объяснил собеседник.

Сам сбор, по словам Трушина, пока еще не идет, а осуществляется только подготовка к нему. «Я знаю, что голландцы уже закупили факел, он у них уже есть. Факел долго изготавливается, больше трех месяцев, это достаточно высокотехнологичное оборудование. Сейчас им нужно подготовить площадку полигона субгоризонтальную и сделать там свои проколы для сбора биогаза, покрыть их сверху непроницаемым экраном. Сам экран тоже уже изготовлен», — отметил он.

«Так что вопрос технический, готовится верхняя площадка полигона, сгоняется специальная техника, готовятся вот эти вот скважины мультривелловские, дренажный слой, непроницаемый слой. Процесс пошел, вполне это можно сделать за полтора месяца. Я думаю, что это будет выполнено к 15 мая», — резюмировал эксперт.

«Конечно, на это нужно время», — подчеркнул Трушин. Он напомнил, что свалка существует с 1979 года, а первый проект появился до 2010 года. «До этого полигон работал без проекта без всякого. Это все накапливалось годами. Десятилетиями никто не занимался отходами в Московской области . И конечно, за месяц, за два, даже за год разрулить это мне кажется просто нереальным», — объяснил собеседник.

Однако эксперт отметил, что в последние год-полтора происходят реальные сдвиги в правильном направлении. «Построена дегазация на „Кучино“, на „Тимохово“, очистные фильтраты на „Саларьево“, на „Тимохово“, на „Хметьево“. Начались подвижки, которых не было десятилетия», — резюмировал он.