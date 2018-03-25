Людмила Варакина: Уроки сноса телебашни. Кому на Руси всё позволено?

Людмила Варакина, член правления Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области , учредитель и член регионального штаба ОНФ в Свердловской области о региональной информационной повестке:

Позволю себе высказаться на самую самую главную тему в информационной повестке региона.

Вчера в Екатеринбурге взорвали телебашню. Эпическое событие. Рестораны с видом на падающую башню открылись по этому случаю в 8 утра и подсчитывают прибыль. Производители сувениров, магнитиков, футболок, открыток не успевают делать заказы. Толпа зевак в момент взрыва кричала «ура». Причастные к трагедии праздновали победу.

Не вижу смысла ещё раз рассказывать историю телебашни, причину сноса, противостояние общественности, я об этом писала практически каждую неделю, начиная с лета прошлого года, в итогах недели на ИА «Уральский меридиан». Можете посмотреть архивы или самостоятельно поискать информацию в интернете — её слишком много, чтобы уместить в двух абзацах моего обзора.

Странная история — выкупить у Москвы объект за полмиллиарда казенных рублей, а потом безвозмездно передать его вместе с землёй в частные руки. И теперь никто не имеет возможность вмешаться в дела коммерсантов. И никому нет дела до того, что объект этот — символ столицы Среднего Урала, а не сарай на окраине Верхней Пышмы, где находится офис новых владельцев башни. И никому нет дела до того, что люди устраивали митинги, акции, писали письма в разные инстанции, забирались на башню, раскрашивали её надписями «Я живая» и «Спасите меня», просили поговорить с ними, объяснить причину сноса и показать, что будет на этом месте.

Полный игнор властей всех уровней и замалчивание проблемы. Новые владельцы заняли агрессивную позицию даже к журналистам, пытавшимся узнать судьбу башни, вырывали у них микрофоны. А про противников сноса сняли оскорбительный фильм, травили их в соцсетях.

Архитекторы, писатели, музыканты, общественные деятели предложили разные варианты для сохранения башни. Ничего не помогло. Даже отчаянные попытки смельчаков остаться на башне до взрыва, обратиться к губернатору с просьбой провести референдум.

Башню взорвали. Она упала, но даже обрушить не смогли профессионально — обломки высотой в девятиэтажный дом продолжают торчать из земли как упрёк тем, кто сделал этот вандализм. Специалисты-строители и взрывники предполагают, что разобрать в ручном режиме остатки башни будет сложно и даже опасно. Ни один руководитель не станет рисковать жизнями рабочих, отправляя их под торчащие куски бетона.

История, случившаяся в Екатеринбурге — это не частная история противостояния бизнеса, власти и кучки недовольных граждан. Эта история похожа на то, что случилось в Волоколамске и в Госдуме , ибо она про социальную справедливость. Есть те, кому позволено сносить любые здания, превращать города в огромные мусорки, лишать население возможности самим выбирать мэров. Они могут нас оскорблять и насиловать, запугивать и делать всё что вздумается по праву сильного. А у нас нет возможности даже сказать своё слово на референдуме или общественных слушаниях.

История с башней может прокатиться эхом по Уралу, ибо одной капли бывает достаточно для того, чтобы чаша терпения переполнилась. В сентябре в муниципалитетах пройдут выборы в местные думы. Региональным и муниципальным властям необходимо прислушиваться к мнению людей или хотя бы попытаться их услышать. Это не сложно, как кажется на первый взгляд.

Использовано фото с сайта kp.by