Власти Коломны: удалось на 30% снизить количество поступающих из Москвы мусоровозов

Жители Коломны выступают за закрытие мусорной свалки «Воловичи». Вслед за Волоколамском в районе стали жаловаться на запах с полигона. По данным активистов, зафиксировано превышение выброса метана. Жители дежурят возле полигона и не пускают туда мусоровозы из Москвы

О том, какие меры принимает администрация района, Business FM рассказал заместитель главы Коломенского городского округа Евгений Машин. По словам Машина, с начала года в «Воловичи» из Москвы уже ввозится на треть меньше мусора, чем ранее:

Евгений Машин заместитель главы Коломенского городского округа «Наша задача и задача главы — уменьшить и, может быть, в значительной степени исключить вывоз мусора из Москвы. На собраниях и на встречах с жителями я говорил, что закрывать полигон „Воловичи“ нельзя. Почему? Потому что мы сами зарастем мусором и нам некуда будет из бывшего района, из города Коломна везти этот мусор. Люди тоже понимают этот вопрос, но тем не менее работа ведется. Нам удалось где-то на 30% снизить объем поступающих машин из Москвы. Уже на сегодняшний момент 30% меньше, чем было в начале года».

Полигон «Воловичи» открыт в 1990 году. Его площадь составляет 22 гектара. При этом сейчас захоронение отходов производится на 9,5 гектарах.