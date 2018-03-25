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Под Коломной жители перекрыли дорогу к местной свалке
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Под Коломной жители перекрыли дорогу к местной свалке 

Говорит Москва 46 минут назад
Фото: Говорит Москва
Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» один из местных жителей Андрей Шанин, на место приехало несколько автобусов полиции.
«Здесь очень много народу, много милиции. Жители перекрыли дорогу, ведущую к нашему полигону ТБО «Воловичи». Люди ходят по пешеходному переходу. Организовались абсолютно стихийно. Уже давно бьёмся. Огромное количество фур идёт из области, из Москвы с мусором. Жители задыхаются. В общем, то же самое, что в Волоколамске. Только отравлений пока нет, но это всё близко. Все уже устали от этой вони. Мы задыхаемся».
По словам Андрея Шанина, из-за акции протеста в районе свалки скопилось несколько десятков грузовиков с мусором.
«Со стороны свалки стоит несколько десятков больших фур. с мусором, которые идут на свалку, тоже огромное количество стоит. Гаишники всё оцепили. Местные легковые машины пропускают люди, а мусорные нет. ведут себя лояльно, помогают. Но помимо ГАИ приехало несколько автобусов ППС, но пока все стоят. Пока никакой команды не было. Но мы будем до конца стоять».
Ранее после акций протеста жителей Волоколамска был введён режим ЧС на территории полигона «Ядрово». После выброс газа в ночь на среду десятки жителей города, в основном дети, пожаловались на головокружение и тошноту.
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