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Валерию Сюткину испольнилось 60 лет: Как певец отметил юбилей
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Валерию Сюткину испольнилось 60 лет: Как певец отметил юбилей 

Fraufluger.ru 48 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
22 марта Валерию Сюткину исполнилось 60 лет, а вчера, певец с размахом отметил свой юбилей в компании друзей и поклонников. Валерию Сюткину испольнилось 60 лет: Как певец отметил юбилейВалерию Сюткину исполнилось 60 лет! — недоумевали его поклонники, те, кто вырос на его песнях. Круглая цифра для многих стала сюрпризом, и это не удивительно, т.к. певец не выглядит на свой возраст. А вчера, на концерте, который был организован в честь его юбилея, он подтвердил, что возраст совсем не помеха для радости, работы и новых планов. Поздравить юбиляра пришли близкие друзья: Сергей Шнуров, Сергей Мазаев, Николай Фоменко, Леонид Агутин, Дмитрий Дюжев, Валерия, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева и многие другие.
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