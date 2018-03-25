Регионы РФ внесли до 15 млн рублей в Фонд поддержки коренных малочисленных народов

САЛЕХАРД , 25 марта. / ТАСС /. Арктические регионы РФ внесли членские взносы в Фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в размере до 15 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС на заседании совета ассоциации «Оленеводы мира» в Салехарде член комитета Госдумы по делам национальностей, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.

"Первые восемь регионов внесли взносы в фонд. В основном, это арктические регионы, где проживает большая часть коренных народов. Речь идет о сумме 10-15 млн рублей. Нельзя сказать, что это большая сумма, однако для начала работы фонда этого достаточно", — сказал Ледков, отметив, что средства направляются на поддержку региональных и международных проектов.

По словам Ледкова, в региональных ассоциациях коренных народов набран «хороший темп работы». «Фонд, в частности, создан для того, чтобы показать работу России (по поддержке коренных народов — прим. ТАСС) на международном уровне», — отметил он.

Собеседник агентства добавил, что крупнейшим мероприятием ассоциации в этому году станет молодежный форум. «Идут консультации с регионами, пока не могу сказать, где состоится», — добавил он. Кроме того, запланированы региональные правовые семинары.

Фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока создан в 2017 году для устойчивого развития коренных малочисленных народов. Его средства формируются за счет добровольных взносов, пожертвований и вкладов спонсоров, партнеров, а также субъектов, где проживают эти народы.