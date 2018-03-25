В Ленобласти 13-летний подросток погиб в трансформаторной будке от удара током

Накануне вечером в поселке Павлово (Кировский район Ленинградской области ) в трансформаторной будке было обнаружено тело 13-летнего подростка с явными свидетельствами поражения мощным зарядом электрического тока, сообщает региональное ГУ СК РФ

Следствие выяснило, что подросток в компании своей старшей сестры и приятелей проводил время на Павловских карьерах. Затем двое мальчиков (13 и 15 лет) отправились на территорию «Кировского ДРСУ» (предприятие полузаброшено, ограждение сохранилось фрагментарно). Там один из них влез на второй этаж подстанции и проник в трансформаторную будку, где и был поражен током.

Следователи проводят проверку обстоятельств происшествия, вопрос о возбуждении уголовного дела решается. В частности, предстоит выяснить, кто отвечает за безопасность действующего объекта и доступ на его территорию.