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Президент Намибии принял парад на кабриолете УАЗ «Патриот» с лестнцией
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Президент Намибии принял парад на кабриолете УАЗ «Патриот» с лестнцией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Российская Газета
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Намибии Хаге Гейнгоб принял парад в честь дня независимости страны на кабриолете УАЗ «Патриот», передает агентство Sputnik.
Автомобиль для церемоний имеет два сидячих места, сзади расположена обитая красной тканью площадка с поручнями и раскладной лестницей. Фотографии из соцсетей свидетельствуют о наличии у властей Намибии как минимум трех подобных машин.
В ноябре прошлого года представитель УАЗ сообщал, что эти парадные кабриолеты не производятся серийно, а дорабатываются под заказ индивидуально с использованием агрегатов от обычного «Патриота».
"Ульяновский автомобильный завод" — предприятие холдинга «Соллерс» (ему принадлежит 67,7% акций УАЗ). Производит полноприводные внедорожники ("Хантер", «Патриот», «Профи»), а также грузовики и микроавтобусы.
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