Президент Намибии принял парад на кабриолете УАЗ «Патриот» с лестнцией

Автомобиль для церемоний имеет два сидячих места, сзади расположена обитая красной тканью площадка с поручнями и раскладной лестницей. Фотографии из соцсетей свидетельствуют о наличии у властей Намибии как минимум трех подобных машин.

В ноябре прошлого года представитель УАЗ сообщал, что эти парадные кабриолеты не производятся серийно, а дорабатываются под заказ индивидуально с использованием агрегатов от обычного «Патриота».