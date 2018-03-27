Президент Намибии принял парад на кабриолете УАЗ «Патриот» с лестнцией 

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Намибии Хаге Гейнгоб принял парад в честь дня независимости страны на кабриолете УАЗ «Патриот», передает агентство Sputnik.
Автомобиль для церемоний имеет два сидячих места, сзади расположена обитая красной тканью площадка с поручнями и раскладной лестницей. Фотографии из соцсетей свидетельствуют о наличии у властей Намибии как минимум трех подобных машин.
В ноябре прошлого года представитель УАЗ сообщал, что эти парадные кабриолеты не производятся серийно, а дорабатываются под заказ индивидуально с использованием агрегатов от обычного «Патриота».
"Ульяновский автомобильный завод" — предприятие холдинга «Соллерс» (ему принадлежит 67,7% акций УАЗ). Производит полноприводные внедорожники ("Хантер", «Патриот», «Профи»), а также грузовики и микроавтобусы.