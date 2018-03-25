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На юго-западной границе Румынии изъято 6,2 кг героина
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На юго-западной границе Румынии изъято 6,2 кг героина 

ИА Синьхуа 56 минут назад
Бухарест, 25 марта /Синьхуа/ — Полиция изъяла 6,2 кг героина на юго-западе Румынии на КПП на границе с Болгарией. Об этом в субботу сообщили местные СМИ.
По сведениям, пограничники Румынии и Болгарии в пятницу совместно проверили на КПП болгарский автомобиль, намеревавшийся въехать в Румынию. В ходе обыска в специальном отсеке за задними сиденьями были обнаружены 12 пакетов с подозрительным веществом.
Правоохранители задержали двоих болгар, находившихся в автомобиле. Согласно положениям соглашения двух стран по совместному проведению проверки на границах, болгарская сторона будет расследовать этот инцидент.
Затем болгарские пограничники проинформировали румынскую сторону о том, что обнаруженным веществом был героин, общий вес которого составил 6,203 кг.
Напомним, что Румыния и Болгария — главный коридор транспортировки наркотиков международными наркобандами из Азии в европейские страны. —0—
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