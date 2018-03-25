На юго-западной границе Румынии изъято 6,2 кг героина

Бухарест , 25 марта / Синьхуа / — Полиция изъяла 6,2 кг героина на юго-западе Румынии на КПП на границе с Болгарией . Об этом в субботу сообщили местные СМИ.

По сведениям, пограничники Румынии и Болгарии в пятницу совместно проверили на КПП болгарский автомобиль, намеревавшийся въехать в Румынию. В ходе обыска в специальном отсеке за задними сиденьями были обнаружены 12 пакетов с подозрительным веществом.

Правоохранители задержали двоих болгар, находившихся в автомобиле. Согласно положениям соглашения двух стран по совместному проведению проверки на границах, болгарская сторона будет расследовать этот инцидент.

Затем болгарские пограничники проинформировали румынскую сторону о том, что обнаруженным веществом был героин, общий вес которого составил 6,203 кг.

Напомним, что Румыния и Болгария — главный коридор транспортировки наркотиков международными наркобандами из Азии в европейские страны. —0—