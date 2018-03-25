Какие надежды, перспективы и возможности откроет Северный широтный ход

Сроки доставки контейнерных грузов в отдельные точки мира могут быть сокращены в два-три раза. За счет чего? Что даст регионам, бизнесу и всей российской экономике Северный широтный ход? Какие новые подходы и технологии будут в этом проекте задействованы?

Мы пойдем своим путем

Северный широтный ход — железнодорожный коридор протяженностью 707 км от станции Обская до Надыма . Он соединит Северную и Свердловскую железные дороги в единую систему и откроет короткий выход грузам к Северному морскому пути, а именно — к порту Сабетта на Карском море. И уже оттуда появится возможность доставлять грузы практически в любую точку света, — хоть на востоке, хоть на западе. Дорога будет строиться на основе концессионного соглашения. Общий объем финансирования 260 миллиардов рублей. Коридор предполагает строительство моста с автомобильными и железнодорожными путями через реку Обь в районе Салехарда общей длиной 40 км. Только на его возведение планируется затратить 60 миллиардов рублей. Кроме того, будет построен железнодорожный участок от станции Бованенково до порта Сабетта.

правительство России, Северный широтный ход планируют запустить в эксплуатацию через пять лет — в 2023 году. В число концессионеров входит правительство Ямало-Ненецкого автономного округа РЖД и ряд компаний топливно-энергетического комплекса. Нужно отметить, что это первый опыт строительства железной дороги на основе концессии в нашей стране.

Со времен Ломоносова…

О коротком пути для перевозки грузов по северным морям из Европы на Дальний Восток грезили еще наши предки, начиная с Михайло Ломоносова. Немало художественных произведений посвящены исследованиям Арктики — вспомнить хотя бы знаменитые «Два капитана». Чтобы увидеть, какие преимущества дает Северный морской путь, достаточно взглянуть на глобус. По водному северному пути расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока 14 000 километров, а если через Суэцкий канал — 23 000 километров. От Мурманска до Иокогамы ( Япония ) нужно преодолеть Северным морским путем 5770 морских миль, а через Суэцкий канал в два раза больше — 12 840.

707 км между Надымом и Обской соединят Северную и Свердловскую железные дороги в единую систему

Из порта Сабетта на Ямале можно двигаться хоть на запад, хоть на восток. При условии, что на восток, по трассе Севморпути, при содействии наших ледоколов будет обеспечена стабильная и безопасная навигация. Сегодня порт Сабетта известен благодаря глобальному проекту по производству сжиженного газа «Ямал СПГ». Львиная доля грузов из порта сейчас — поставки сжиженного газа. Первые танкеры с ним в конце прошлого года ушли в Великобританию

Своего рода сенсацией стали отправки ямальского газа в США . Недавно в Бостон прибыл уже второй с начала этого года российский танкер. И это при том, что США делают ставку на свой сжиженный газ. Но возросшие цены заставили покупать наш.

Не газом единым

Поставки сжиженного газа — это только начало пути. Как ожидают, введение в эксплуатацию Северного широтного хода должно перетянуть на себя значительную долю контейнерных перевозок, включая международные. СШХ дает для этого вполне реальные перспективы, хотя и кажущиеся пока почти фантастическими. Так, через Суэцкий канал проходит 18 000 судов в год, по Северному морскому пути — не более сотни.

Однако некоторые специалисты настроены скептически относительно перспектив контейнерных перевозок по Северному морскому пути. Ведь логистическая схема давно сложилась, все отточено. И Северный широтный ход, дающий выход к порту Сабетта, по их мнению, коренным образом ничего не изменит. А что думают по этому поводу уральские эксперты?

— Бизнес умеет считать деньги, предприниматели — люди гибкие и мобильные, как только они увидят, что появилась возможность более быстрой и дешевой доставки грузов, они обязательно этим воспользуются, — считает Даниил Мазуровский, который представляет в Уральском федеральном округе Агентство стратегических инициатив

По его же словам, Северный широтный ход создаст короткое плечо по доставке грузов из Екатеринбурга через Тюмень , по Северной железной дороге до Сабетты. В зависимости от того, куда следует груз, пути доставки могут быть сокращены в два-три раза, заключил Даниил Мазуровский.

— Транссибирская магистраль сегодня с трудом «переваривает» те объемы грузов, которые на нее ложатся, она давно нуждается в укреплении, расширении отдельных участков, — отмечает вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты Александр Макаров . — Eсли это произойдет плюс будет возведен Северный широтный ход, резко поднимется востребованность обновленного пути на международном уровне.

А тут основной торговый партнер — и Урала, и России в целом — конечно, Китай . Но сейчас грузы из КНР приходится ждать неделями. До Екатеринбурга они идут железной дорогой или автотранспортом, практически через всю страну, через Дальний Восток. Самолет большие партии перевезти не способен. Если будет построен Северный широтный ход, львиную часть грузов можно будет отправлять и получать по морю. Особенно если оправдаются надежды климатологов и откроется круглогодичная навигация в Восточном направлении от Сабетты.

Плюс — инвестиции

— Существуют планы по укреплению и расширению Транссиба и на территории Среднего Урала. В проекте уже несколько участков, которые увеличивают транспортную доступность, прохождение потоков грузов, как в пределах Свердловской железной дороги, так и Транссиба в целом, — говорит Михаил Петров , заместитель директора Института экономики УрО РАН . — Например, уже в ближайшей перспективе планируется построить участок Тобольск Тавда . Кроме того, целый спектр новых возможностей дает вхождение Транссиба в глобальный проект Новый шелковый путь Китая, и Северный широтный ход существенно укрепляет эти возможности. По замыслам Шелковый путь должен опоясывать практически весь земной шар, пройти по десяткам государств мира, связав их торговыми интересами и совместными инфраструктурными проектами. У Китая, понятное дело, свои интересы, у нас — свои. Задача — извлекать максимальную пользу из этих взаимоотношений. Транссибирская магистраль и Северный широтный ход как ее продолжение могут стать серьезными преимуществами для привлечения инвестиций в проекты, реализуемые в нашей стране, — заключил Михаил Петров.

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