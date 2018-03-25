Ещё
В Сызрани временно ограничат движение транспорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сызрани временно ограничат движение транспорта 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В Сызрани временно ограничат движение транспорта в связи с торжествами, посвящёнными выпуску военных вертолетчиков из СВВАУЛ. Об этом сообщает горадминистрация. Ограничения коснутся движения на площади им. Ленина: по улице Советской — от Володарского до Победы. Поток транспорта будет приостановлен с 15:30 до 19:00 29 марта — на время генеральной репетиции парада, а также с 8:30 до 13 часов 31 марта — на период проведения торжественного мероприятия. Этот выпуск вертолётчиков станет 48-м по счету для филиала Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-Воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и А. Ю. Гагарина». Гостей ждут на торжественное мероприятие с парадом на площади имени Ленина 31 марта в 10 утра.
Фото: СВВАУЛ
ТРК Губерния: последние новости
Девушке из Самары грозит уголовная ответственность за поддельный листок нетрудоспособности Победители форума "iВолга-2017" отправились в "космическое" путешествие в Москву В Кинеле полицейские изъяли свыше 114 литров нелегального алкоголя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России408
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО232
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете106
ИГ устроило внезапную атаку71
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель390
Видео
02:56
Ситуация в «Ядрово» близка к катастрофе
Общество Экология
02:32
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
03:02
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО
Украина В мире
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
02:50
«Дешевый врун»: перепалка Саакашвили и Порошенко
Украина В мире
06:39
С короной и усмешкой: каким западные СМИ видят Путина
Политика Статьи
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
МВД и СБ Украины перешли на сторону России
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение