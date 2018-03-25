В Сызрани временно ограничат движение транспорта в связи с торжествами, посвящёнными выпуску военных вертолетчиков из СВВАУЛ. Об этом сообщает горадминистрация. Ограничения коснутся движения на площади им. Ленина: по улице Советской — от Володарского до Победы. Поток транспорта будет приостановлен с 15:30 до 19:00 29 марта — на время генеральной репетиции парада, а также с 8:30 до 13 часов 31 марта — на период проведения торжественного мероприятия. Этот выпуск вертолётчиков станет 48-м по счету для филиала Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-Воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и А. Ю. Гагарина». Гостей ждут на торжественное мероприятие с парадом на площади имени Ленина 31 марта в 10 утра.
Фото: СВВАУЛ