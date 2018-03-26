«Синтоловый качок» пришел в себя после мучительных болей из-за своих «базук»

Он начал не только выходить из дома, но даже посетил другой город.

Житель Пятигорска Кирилл Терешин , более известный интернет-пользователям как «руки-базуки» приходит в себя после того, как перенес мучительные боли и высокую температуру из-за своих «рук-базук».

Он начал не только выходить из дома, но даже посетил другой город. Молодой человек, согласно его страничке в Instagram, находится в Краснодаре

На одной из фотографий он позирует со статуей Халка, сравнивая с ним свою физическую форму.

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Публикация от Я Кирилл Терешин, Существо. (@freak_slacker_official)

25 Мар 2018 в 3:09 PDT Ранее Кирилл Терешин пожаловался своим подписчикам на мучительную боль и попрощался с ними. Молодой человек рассказал, что два дня лежал в кровати и только недавно «еле еле» встал. При этом он сообщил о высокой температуре, продемонстрировав градусник с отметкой 38,5 градуса.

Затем Кирилл Терешин сообщил об улучшении самочувствия.

— Самочувствие действительно стало намного лучше. Чувствую я себя сейчас хорошо. Не знаю, это на время — не на время. Я эту тему не закрою, пока не разберусь с ней до конца, потому что это не шутки, — отметил Кирилл Терешин на видеозаписи, которую разместил в Instagram.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Руки-базуки не для скуки

Одна из самых печальных историй последнего месяца, — «синтоловый качок» из Пятигорска Кирилл Терешин с руками-базуками. Молодой человек увеличивает свои бицепсы с помощью самодельного синтола: смешивает его из бензилового спирта, оливкового масла и лидокаина. Дурная голова, перефразируя известную пословицу, не дает покоя рукам (далее…)

Остановите «руки-базуки»!

Колонка обозревателя «ВМ» Леры Бокашевой

Случайно попалась на глаза новость про Кирилла Терешина, «синтолового качка». То есть, всплывающие окна про него возникают регулярно. Сначала ликовали: надо же, какой удалец, закачал себе синтол в руки, отчего те раздулись непомерно. Парень из Пятигорска стал популярен: съездил в Москву на ток-шоу, потом передавал видео-приветы за деньги, потом… слава быстро сошла на нет (далее…)

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