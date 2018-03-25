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«Руки-базуки» идет на поправку после болезни
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«Руки-базуки» идет на поправку после болезни 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ранее молодой человек жаловался на мучительные боли и высокую температуру.
Известный как «Руки-базуки» синтоловый качок Кирилл Терешин сообщил об улучшении самочувствия.
— Самочувствие действительно стало намного лучше. Чувствую я себя сейчас хорошо. Не знаю, это на время — не на время. Я эту тему не закрою, пока не разберусь с ней до конца, потому что это не шутки, — отметил Кирилл Терешин на видеозаписи, которую разместил в Instagram.
Синтоловый качок также пригласил всех, кто не верит в его болезнь, прийти к нему и увидеть последствия инъекций аналога синтетического масла.
Кто мне не верит, ребят придите ко мне домой кто с Пятигорска или ещё откуда-то и посмотрите глазами на это всё.
Публикация от Я Кирилл Терешин, Существо. (@freak_slacker_official)
24 Мар 2018 в 3:16 PDT  Ранее «Руки-базуки» заявил, что испытывает мучительные боли, и поэтому заранее попрощался со своими подписчиками в ожидает, когда «из его тела выйдет дух».
ЕСТЬ МНЕНИЯ
Руки-базуки не для скуки
Колонка обозревателя «ВМ» Екатерины Рощиной
Одна из самых печальных историй последнего месяца, — «синтоловый качок» из Пятигорска Кирилл Терешин с руками-базуками. Молодой человек увеличивает свои бицепсы с помощью самодельного синтола: смешивает его из бензилового спирта, оливкового масла и лидокаина. Дурная голова, перефразируя известную пословицу, не дает покоя рукам (далее…)
Остановите «руки-базуки»!
Колонка обозревателя «ВМ» Леры Бокашевой
Случайно попалась на глаза новость про Кирилла Терешина, «синтолового качка». То есть, всплывающие окна про него возникают регулярно. Сначала ликовали: надо же, какой удалец, закачал себе синтол в руки, отчего те раздулись непомерно. Парень из Пятигорска стал популярен: съездил в Москву на ток-шоу, потом передавал видео-приветы за деньги, потом… слава быстро сошла на нет (далее…)
ПО ТЕМЕ
Синтоловый качок Терешин сообщил, что постепенно идет на поправку
«Синтоловый качок» заявил, что готов избавиться от своих «базук»
Вечерняя Москва: последние новости
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