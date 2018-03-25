«Руки-базуки» идет на поправку после болезни

Ранее молодой человек жаловался на мучительные боли и высокую температуру.

Известный как «Руки-базуки» синтоловый качок Кирилл Терешин сообщил об улучшении самочувствия.

— Самочувствие действительно стало намного лучше. Чувствую я себя сейчас хорошо. Не знаю, это на время — не на время. Я эту тему не закрою, пока не разберусь с ней до конца, потому что это не шутки, — отметил Кирилл Терешин на видеозаписи, которую разместил в Instagram.

Синтоловый качок также пригласил всех, кто не верит в его болезнь, прийти к нему и увидеть последствия инъекций аналога синтетического масла.

Кто мне не верит, ребят придите ко мне домой кто с Пятигорска или ещё откуда-то и посмотрите глазами на это всё.

Публикация от Я Кирилл Терешин, Существо. (@freak_slacker_official)

24 Мар 2018 в 3:16 PDT Ранее «Руки-базуки» заявил, что испытывает мучительные боли, и поэтому заранее попрощался со своими подписчиками в ожидает, когда «из его тела выйдет дух».

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Руки-базуки не для скуки

Одна из самых печальных историй последнего месяца, — «синтоловый качок» из Пятигорска Кирилл Терешин с руками-базуками. Молодой человек увеличивает свои бицепсы с помощью самодельного синтола: смешивает его из бензилового спирта, оливкового масла и лидокаина. Дурная голова, перефразируя известную пословицу, не дает покоя рукам (далее…)

Остановите «руки-базуки»!

Колонка обозревателя «ВМ» Леры Бокашевой

Случайно попалась на глаза новость про Кирилла Терешина, «синтолового качка». То есть, всплывающие окна про него возникают регулярно. Сначала ликовали: надо же, какой удалец, закачал себе синтол в руки, отчего те раздулись непомерно. Парень из Пятигорска стал популярен: съездил в Москву на ток-шоу, потом передавал видео-приветы за деньги, потом… слава быстро сошла на нет (далее…)

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