Калининградец пытался вывезти в Польшу 2 кг серебра

Более 2 кг серебра обнаружили сотрудники таможни на переходе в Гроново в автомобиле жителя Калининграда . Инцидент произошел во время детального осмотра кабины автомобиля сотрудники таможни обнаружили довольно необычный товар.

В полиэтиленовых мешках были скрыты гранулы, напоминающие серебро. В общей сложности таможенники извлекли более 2 кг гранул. Как заявил россиянин, это были гранулы серебра, которые он вез на один из ювелирных заводов в северной Польше.

Серебро польские таможенники изъяли, а калининградцу придется ответить перед судом за контрабанду.