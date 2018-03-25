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Калининградец пытался вывезти в Польшу 2 кг серебра
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Калининградец пытался вывезти в Польшу 2 кг серебра 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Более 2 кг серебра обнаружили сотрудники таможни на переходе в Гроново в автомобиле жителя Калининграда. Инцидент произошел во время детального осмотра кабины автомобиля сотрудники таможни обнаружили довольно необычный товар.
В полиэтиленовых мешках были скрыты гранулы, напоминающие серебро. В общей сложности таможенники извлекли более 2 кг гранул. Как заявил россиянин, это были гранулы серебра, которые он вез на один из ювелирных заводов в северной Польше.
Серебро польские таможенники изъяли, а калининградцу придется ответить перед судом за контрабанду.
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