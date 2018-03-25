Мединский поздравил работников культуры с профессиональным праздником

«На протяжении последних лет российская культура демонстрирует уверенный рост по всем направлениям. Привычными стали внушительные, порой беспрецедентные успехи в кинематографе, в театральной сфере, ощутимо возрос интерес публики к классической музыке, посещению музейных проектов», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, главная ценность этих достижений в том, что они коснулись каждого жителя России , что подтвердило высокий объединяющий потенциал культуры.

Министр указал, что на деятелей культуры возложена большая ответственность как за прошлое, так и за будущее страны: за формирование у граждан хорошего художественного вкуса, за нравственное здоровье молодежи, за воспитание подрастающего поколения в духе любви к Отечеству и его истории.

В этом году День работника культуры отмечается в десятый раз. «Эта дата служит напоминанием об исключительной значимости вашего труда, о его колоссальной роли в развитии российского общества, в сохранении национальных культурных традиций», — написал Мединский.

"Чествуя сегодня работников культуры, мы отдаем должное людям талантливым, неординарным, творческим. Примите мои искренние поздравления. Сердечно желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго!" — заключил министр.