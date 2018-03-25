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Мединский поздравил работников культуры с профессиональным праздником
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Мединский поздравил работников культуры с профессиональным праздником 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Российская Газета
«На протяжении последних лет российская культура демонстрирует уверенный рост по всем направлениям. Привычными стали внушительные, порой беспрецедентные успехи в кинематографе, в театральной сфере, ощутимо возрос интерес публики к классической музыке, посещению музейных проектов», — написал он в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, главная ценность этих достижений в том, что они коснулись каждого жителя России, что подтвердило высокий объединяющий потенциал культуры.
Министр указал, что на деятелей культуры возложена большая ответственность как за прошлое, так и за будущее страны: за формирование у граждан хорошего художественного вкуса, за нравственное здоровье молодежи, за воспитание подрастающего поколения в духе любви к Отечеству и его истории.
В этом году День работника культуры отмечается в десятый раз. «Эта дата служит напоминанием об исключительной значимости вашего труда, о его колоссальной роли в развитии российского общества, в сохранении национальных культурных традиций», — написал Мединский.
"Чествуя сегодня работников культуры, мы отдаем должное людям талантливым, неординарным, творческим. Примите мои искренние поздравления. Сердечно желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, всего самого доброго!" — заключил министр.
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