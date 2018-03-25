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В России могут появиться квоты на рынке труда для людей старше 55 лет
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В России могут появиться квоты на рынке труда для людей старше 55 лет 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Возрастная дискриминация остается одной из главных проблем рынка труда, в связи с этим эксперты предлагают принять поправки, направленные на содействие занятости людей пенсионного и предпенсионного возраста. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.
"Например, дать регионам право устанавливать квоту для приема на работу людей старше 55 лет, — сказал он. — А службам занятости — направлять пенсионеров на профориентацию, которая выявит, какой деятельностью человек сможет заниматься в старшем возрасте, на профобучение или переобучение, содействовать их самозанятости. При трудоустройстве пенсионеров надо дать работодателям право заключать с ними трудовые договоры на трехмесячный срок".
Для работодателей Александр Сафонов предлагает установить пониженный тариф пенсионного страхования за работников старших возрастов.
Полностью интервью Александра Сафонова читайте в завтрашнем номере «Российской газеты», 26 марта 2018 года
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