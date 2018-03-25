В России могут появиться квоты на рынке труда для людей старше 55 лет

Возрастная дискриминация остается одной из главных проблем рынка труда, в связи с этим эксперты предлагают принять поправки, направленные на содействие занятости людей пенсионного и предпенсионного возраста. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

"Например, дать регионам право устанавливать квоту для приема на работу людей старше 55 лет, — сказал он. — А службам занятости — направлять пенсионеров на профориентацию, которая выявит, какой деятельностью человек сможет заниматься в старшем возрасте, на профобучение или переобучение, содействовать их самозанятости. При трудоустройстве пенсионеров надо дать работодателям право заключать с ними трудовые договоры на трехмесячный срок".

Для работодателей Александр Сафонов предлагает установить пониженный тариф пенсионного страхования за работников старших возрастов.

Полностью интервью Александра Сафонова читайте в завтрашнем номере «Российской газеты», 26 марта 2018 года