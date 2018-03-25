Александр Сафонов: Рынок труда некомфортен для пожилых

Дискриминация встречается как в массовых профессиях (секретарь, охрана, административный персонал), так и в высокотехнологичных отраслях. О том, что нужно изменить, чтобы способствовать занятости пожилых людей, "Российской газете" рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов . В своем интервью он представил результаты масштабного исследования этой проблемы.

Нештатные старики

Александр Львович, что ожидает людей пенсионного возраста, желающих найти работу? Похоже, они не слишком востребованы.

Александр Сафонов: Да, обзор научных работ социологов показывает, что рынок труда некомфортен для пожилых.

Очевидно, что немолодой возраст людей, ищущих работу или уже работающих, оказывает прямое влияние на часть «классических» деловых качеств работника (физическая сила, выносливость, быстрота реакции). А также косвенно влияет на важные для работодателей характеристики: частоту и длительность временной нетрудоспособности, способность освоения новых технологий и знаний, ориентированность и мотивированность на долгосрочную карьеру. Это приводит к постепенному «закрытию» для пожилых людей значительной части рынка труда. Соответственно, прежде чем говорить, об изменении пенсионного возраста крайне важно не только определить фактическую утрату трудоспособности пожилых работников, но и выработать меры стимулирования занятости этой категории трудящихся.

Всего 18 процентов людей старше 60 лет работают, но желающих иметь работу среди них гораздо больше

Сколько людей доживает до пенсионного возраста?

Александр Сафонов: У нас есть данные за 2016 год, по которым в среднем по России до 50 лет доживают 83,8 процента мужчин, до 55 лет — 77 процентов, до 60 лет — 69,4 процента.

Таким образом, уже сейчас каждый третий мужчина (30,6 процента) не доживает до пенсионного возраста. А по регионам показатель колебался от 13,9 процента в Ингушетии до 45,2 процента в Тыве.

В Дальневосточном и Сибирском федеральных округах отмечается самая низкая для мужчин вероятность дожить до пенсионного возраста — 63,7 процента и 64,9 процента соответственно.

Благополучными оказались Северо-Кавказский федеральный округ (79,1 процента), Центральный федеральный округ (72 процента), Москва — 80 процентов и Южный федеральный округ (70,6 процента) внесли существенный вклад в повышение общероссийского показателя.

До возраста 65 лет в целом по стране доживали 59,3 процента мужчин, до 70 лет — 47,9. В добывающих регионах, наиболее неблагополучных по показателям продолжительности жизни, вероятность дожить до 70 лет составляла чуть более 40 процентов.

У женщин этот показатель был значительно выше — в среднем по России вероятность дожить до 55 лет составляла 93,3 процента. По регионам: от 95,7 процента до 80,8 процента.

У большинства пожилых людей есть проблемы со здоровьем. Вот и работодатели их не жалуют. Что толкает их на рынок труда?

Александр Сафонов: Низкий размер пенсии — об этом нам сообщили 72 процента опрошенных нами работников старшего возраста.

Далее следуют: необходимость содержать других членов семьи (22 процента), желание сохранить свой социальный статус (14 процентов), интерес к профессии (14 процентов), удобное расположение работы (13 процентов), желание избежать одиночества (12 процентов).

Отвечая на вопрос, что, напротив, мешает вам продолжать трудовую деятельность, каждый второй неработающий пожилой человек (51 процент) рассказал о проблемах со здоровьем. Далее следует: необходимость ухода за детьми и другими родственниками (20 процентов), нет желания и сил работать (17 процентов), отсутствие рабочих мест для пенсионеров (14 процентов).

Страховка от профессии

Тенденция к увеличению пенсии идет во всем мире. Стоит ли нам вливаться в общий тренд?

Александр Сафонов: С одной стороны, в России растет качество и продолжительность жизни, а вместе с этим — и нагрузка на пенсионную систему. С другой — современная Россия продолжает отставать от развивающихся стран по показателю смертности. Он у нас в 4,5 раза выше, чем по Евросоюзу . И около 70 процентов населения трудоспособного возраста за десять лет до пенсионного возраста имеют серьезные патологии здоровья.

Значит, пенсионный возраст повышать нельзя?

Александр Сафонов: На наш взгляд, было бы неверно механически повышать пенсионный возраст.

Речь может идти только об установлении стандартного пенсионного возраста для наиболее многочисленной группы наемных работников, занятых в обрабатывающих производствах. Он будет служить законодательным ориентиром для оптимизации пенсионного возраста для других групп работающих.

Что касается занятых в производствах с вредными и опасными условиями труда, для них можно предложить новые концептуальные подходы оценки профессиональных рисков, позволяющие оценивать утрату трудоспособности. И, например, ввести новый вид социального страхования — страхование досрочной утраты трудоспособности.

Нужна ли реформа Списка №1, где названы профессии на вредных и опасных производствах?

Александр Сафонов: Целесообразно выделить из Списка № 1 ряд профессий (примерно 150-200), наиболее вредных и опасных, трудовая деятельность которых сопряжена с риском самой высокой опасности и осуществляется в необычной для человека среде (водолазы, летчики, спасатели). Замерять уровни факторов в процессе их деятельности невозможно, потому акцент в оценке риска надо перенести на оценку состояния здоровья и трудоспособности работников.

В России каждый третий мужчина не доживает до пенсионного возраста

Для работников с повышенными уровнями профессионального риска (численность которых можно оценить в 500-600 профессий) целесообразно страховать досрочную частичную утрату трудоспособности с помощью такого страховщика, как Фонд обязательного соцстрахования, по аналогии со страхованием несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

А как быть с теми, кто занят на рабочих местах с низким уровнем профриска?

Александр Сафонов: Таких категорий работающих — большинство, примерно 1000 профессий. Их страхование целесообразно осуществлять с помощью корпоративного пенсионного страхования, осуществляемого с помощью негосударственных пенсионных фондов. С ними работодатели будут заключать соглашения на длительные периоды.

Если работник застрахован в одной из подсистем профессиональных пенсий и получит инвалидность из-за профболезни, то ему будет не только назначена пенсия по инвалидности, но он сможет претендовать на ее увеличение. Это благодаря профессиональной пенсионной системе, в которой человек принимал участие. Но для этого нужно модернизировать систему освидетельствования застрахованных работников для адресного определения степени индивидуальной утраты трудоспособности.

Целесообразно сделать обязательным прохождение углубленных медицинских обследований застрахованными после определенного стажа работы во вредных и опасных производствах для выявления хронических заболеваний, подозрений на профзаболевания, степени и динамики изменения трудоспособности, включая тестирование на «биологический возраст».

Без спешки

А что с возрастом-то?

Александр Сафонов: Не спешите. Сначала нужно законодательно прописать критерии установления пенсионного возраста и переходного периода к нему, которые должны опираться на научно обоснованные данные.

Для этого мы предлагаем внести поправки в ряд законов. Например, в закон о страховых пенсиях. Основным критерием установления пенсионного возраста мы предлагаем определить утрату трудоспособности большинством населения в соответствующем возрасте. А делать это по таким признакам, как показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни, величина которого должна минимум на 7-10 лет превышать пенсионный возраст.

Уровень занятости лиц старших возрастов не менее 70 процентов. Плюс — допустимая степень распространенности различных заболеваний для людей разных возрастов.

Также нужно принять изменения в законодательство, направленные на содействие занятости лиц пенсионного и предпенсионного возраста. Например, дать регионам право устанавливать квоту для приема на работу людей старше 55 лет. А службам занятости — направлять пенсионеров на профориентацию, которая выявит, какой деятельностью человек сможет заниматься в старшем возрасте, на профобучение или переобучение, содействовать их самозанятости. При трудоустройстве пенсионеров надо дать работодателям право заключать с ними трудовые договоры на трехмесячный срок.

Для работодателей нужно установить пониженный тариф пенсионного страхования за работников старших возрастов.

Так повышаем пенсионный возраст или нет?

Александр Сафонов: Обобщенным итогом нашего комплексного анализа является вывод о том, что в настоящее время в России имеются предпосылки для постепенного повышения на 3-5 лет пенсионного возраста женщин. Но только после проведения медицинской оценки ожидаемой продолжительности их здоровой жизни.

Рынок труда

В России постоянно сокращается число рабочих мест

Основная часть работников в России — люди не пожилые. Можете описать портрет типичного труженика?

Александр Сафонов: Да. Мы составляли портрет среднестатистических работников — мужчины и женщины. Они имеют стаж работы более 10 лет (фактический средний стаж лиц, выходящих на пенсию, составляет 34,5 года), высшее или среднее профессиональное образование.

При этом возраст такого мужчины от 39 до 41 года. А средняя заработная плата — свыше 38 тысяч рублей. Мужчина работает в обрабатывающем производстве, на транспорте, в связи или строительстве.

Типичная женщина-работница — дама от 40 до 41,5 года со средней зарплатой более 30,5 тысячи рублей.

Преобладает занятость в таких сферах, как оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, образование, здравоохранение и предоставление соцуслуг.

Средний показатель вовлеченности в занятость для мужчин составил 79,8 процента, а для женщин 68,7 процента (возрастной интервал 20-64). При этом показатель вовлеченности был выше на 4-5 процентных пункта по сравнению с аналогичным показателем в странах ЕС.

Кроме того, уровень занятости российских женщин превышает показатель уровня занятости мужчин в южных странах ЕС.

Пожилым людям удается отвоевать место на рынке труда?

Александр Сафонов: Не очень. Основные препятствия для реализации трудовых способностей людей старших возрастов — сокращение числа рабочих мест и вакансий, высокие требования к квалификации работников, отраслевые и региональные дисбалансы на рынке труда, выход на него молодых работников, конкуренция со стороны гастарбайтеров, корпоративные мотивы в возрастных предпочтениях.

Наши исследования показали, что 80 процентов россиян в возрасте 50-54 лет имеют работу. А дальше начинается резкое снижение. В 55-59 лет работа есть только у каждого второго (58 процентов). А средний уровень занятости людей, перешагнувших планку 60 лет, составляет всего 18 процентов. Это противоречит всем досужим выводам о всеобщей или массовой занятости пенсионеров.

Для России характерно постоянное сокращение рабочих мест. Число ликвидированных превышает число создаваемых.

И при этом из-за низкого уровня зарплат значительное число вакансий остается невостребованным.

Например, только в 2017 году число вакансий в базе данных государственной службы занятости превышало число официально зарегистрированных безработных более чем в два раза. Значительное число вакансий в бюджетных организациях не могут быть замещены новыми работниками, поскольку они распределены через совместительство между штатными сотрудниками для повышения уровня оплаты труда.

Можно сделать вывод, что продолжение трудовой деятельности для основной части людей старших возрастов возможно только в рамках сохранения занятости на старом рабочем месте.

Но это не каждому дано…

Александр Сафонов: В этом и проблема. С одной стороны, работодатели предъявляют к работникам высокие требования. Если учесть сроки освоения новых профессий и повышения квалификации — от одного года до 2,5 лет для получения знаний в колледжах или вузах и от года для приобретения практических навыков непосредственно на рабочем месте, то получается, что работодателям невыгодно вкладывать средства в подготовку работников, которые должны будут выйти на пенсию через 2 — 3 года.

Даже при сдвижке пенсионного возраста на пять лет значительная часть этого периода будет потрачена на переквалификацию и приобретение первоначального опыта. Кроме того, дополнительное образование является платным, что создает новые барьеры для лиц старших возрастов, чтобы приобрести новые профессиональные навыки.

Параллельно идет ликвидация рабочих мест в традиционных отраслях, где имелись массовые профессии (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, строительство), и создание новых рабочих мест в секторах, связанных с информационными технологиями и инженерными специальностями.

И потребность в новых работниках ниже, чем количество высвобождающихся.

Сфера услуг, которая в развитых странах традиционно являлась сферой, втягивающей высвобождаемую рабочую силу из промышленных секторов, в нашей стране выполнить данную задачу не может. Этому препятствует низкий уровень жизни населения.