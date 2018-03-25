Названы мотивы бегства англичан из Британии

Грядущий выход из Евросоюза побуждает британцев к эмиграции. Многие оформляют это как политический жест, однако их истинные мотивы зачастую куда более прозаичны.

Британские «изгнанники» уже стали своего рода культурным феноменом. «Ученому в Англии больше делать нечего», — заявляет Вишал Вора, который вместе с женой и тремя детьми переехал в Берлин. Он называет себя «беженцем от Брексита» и радуется, что в Германии ему удалось получить дотацию на научные исследования.

По словам изгнанника, в Великобритании ему с семьей приходилось ютиться в квартире площадью 27 кв.м. «как человеку викторианской эпохи». На новом месте жительства он легко может позволить себе арендовать апартаменты в 122 кв.м. Более того, троих детей удалось пристроить в бесплатный детский сад. В Англии подобная услуга обошлась бы в 1800 фунтов.

Немаловажную роль сыграла и система здравоохранения. Вишал радуется, что немцы позволили его жене оставаться в роддоме целых четыре дня, в то время как английские врачи в свое время настойчиво попросили ее покинуть больницу через 12 часов после родов.

Профессиональная компонента тоже вполне очевидна: Вишал Вора пишет исследование о юридическом статусе британских индусов. Очевидно, после Брексита тема оказалась не столь востребована, как раньше.

«Меня беспокоит, что Англия становится негостеприимной для людей из других стран», — говорит Лиз Троу, другая «беженка от Брексита». В ее родном городе Пуле результаты референдума оказались «устрашающими» даже на фоне общего согласия (58,2% при 51,9% в среднем по стране), и Лиз с мужем решили уехать во Францию . Возможно, дело тут в том, что 88% населения Пула — белые британцы. Такой расистской обстановки Лиз выдержать не могла, поэтому предпочла «более мультикультурное окружение».

Теренс Шиен и Эмма Холмс сбежали в Испанию . Пара усиленно учит язык и, не довольствуясь положением экспатов, собирается интегрироваться в местное общество. «Как только мы услышали о результатах референдума, решение об отъезде возникло рефлекторно», — утверждают они. Правда, как и в прочих случаях, политическая позиция была поддержана экономическим интересом: на новом месте их риэлторский бизнес неожиданно расцвел.

Зато Алан Барбер, который уехал с женой в Португалию , истинных причин своего решения не скрывает: «За одну ночь мы потеряли 50 тыс. фунтов». После референдума британская национальная валюта обрушилась рекордным образом и только недавно начала оправляться от удара.

При всей идеологической риторике (эмиграция как жест несогласия с политикой властей), отъезд британцев из Британии чаще всего имеет аполне приземленные причины материального плана.

Параллельно об эмиграции в Австралию в знак несогласия с Трампом заявил американский актер Мэтт Деймон . Чем именно президент не дает покоя голливудской звезде, остается загадкой. Но, судя по всему, сюжет этот имеет международное значение и в случае в Британии, и в случае Америки, и даже в случае России . Феномен хорошо знаком россиянам на примере актера Серебрякова.

Во всех подобных случаях окончательная мотивация остается на совести главного героя. Сколько в этом политики, а сколько материального интереса; виноват ли в том Брексит или Трамп, известно только самому изгнаннику.