Водой с Аральским морем может поделиться Обь 

Доклад о пересохшем Аральском море на конференции, посвященной арктическим водным магистралям, оказался в центре внимания. Ученый из института океанологии РАН Филипп Сапожников рассказал, как пересохшее море «аукается» на Крайнем Севере. АРАЛЬСКУЮ ПЫЛЬ ЗАСЕКЛИ В КАЛИФОРНИИ И НА ЯМАЛЕ Пересохший Арал возвращает человечеству то, что в него десятилетиями стекало с сельхозугодий Центральной Азии, уверенно говорит ученый. Сотни миллионов тонн ядов от грибка, насекомых и сорняков после высыхания в восточной и северной частях Аральского моря ежегодно выдуваются южными ветрами и разносятся на тысячи километров. — Высохшая аральская пыль летит очень хорошо. Следы этих ядов есть уже на западном побережье Калифорнии, что говорить о нашей стране. У нас они везде, доходят даже до Тюмени и Салехарда, — заявил Филипп Сапожников. Аральское море — было своего рода легкими, которые держали климат Центральной Азии, сейчас там резко континентальный климат, морозы зимой опускаются до минус сорока, при этом снег не выпадает, у ученых для такого явления даже есть определение — «черный холод». Чтобы ослабить последствия экологической катастрофы ученый предложил проект по переброске части вод обского бассейна, подчеркнув, не самой Оби, а ее бассейна в Аральский регион. — Это строительство канала, большая часть которого пройдет по трубе под землей. Через Малый Арал можно будет перебрасывать воду в Арал Большой и плавно поднимать его уровень, чтобы отрегулировать климат в этом регионе. Плюс это даст новые рабочие места для среднеазиатской молодежи, численность которой резко возросла на фоне катастрофических природных изменений, — сообщил ученый. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ СУЛЯТ ОТКРЫТЫЙ СЕВМОРПУТЬ Московского гостя поддержал тюменский коллега — организатор конференции, преподаватель Индустриального университета Геннадий Щербаков. — Прежде Арал охлаждал теплые ветра из Казахстана. Если раньше сухой, агрессивный весенний ветер с пылью, так называемый «афганец» останавливался в районе Тюмени, теперь он доходит до Салехарда, — обратил внимание Геннадий Александрович. В своем же докладе он дал интересный прогноз, что к 2100 году Северный морской путь полностью освободится ото льда на 80 дней против сегодняшних 30-40, а это 20 тысяч километров открытой границы. — Ученые со всего мира отмечают, что солнечная активность увеличилась. Наклон оси нашей планеты и солнечная радиация и многое другое ведут к тому, что в России становится теплее, а в Европе и Америке холоднее. Таяние ледников приводит к тому, что каждый год уровень воды повышается на три миллиметра, к сотому году он может достигнуть 38-40 сантиметров. Это значит, что Обь, Енисей, Пур, Таз могут подниматься на 6-8 метров, а в период паводков еще больше, — заявил Геннадий Щербаков. Чтобы не усугублять ситуацию он предложил не отпускать талую воду в Ледовитый океан, строить дамбы, собирать пресную воду. В свою очередь, Филипп Сапожников, который много лет занимается изучением Арала, убежден, вернуть море к жизни только ресурсами Сибири не получится. Прежде всего, правительство среднеазиатских стран должно прекратить вырубку лесов в верховьях районах Амударьи и Сырдарьи, воды которых питают море. Перейти на менее водоемкие сельхозкультуры, обводнение пустыни для выращивания риса крайне затратно. Например, кукуруза в национальную казну принесет не меньший доход. И наконец разработать национальные программы по сбережению воды. — Аральское море по-прежнему живо, оно регулирует климатические процессы, которые идут вокруг него, формирует потоки ветров и дождей, — заверяет Филипп Сапожников.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ В Артике теплеет и с этим надо считаться — Когда мы осваиваем Арктические регионы, богатые ископаемыми, нам надо в первую очередь принимать во внимание глобальные изменения климата, на фоне которых идет освоение северных месторождений. В частности, малое замерзание южной части Баренцева моря, приток огромного количества пресных вод и миграция пресноводных линз по поверхности Карского моря. Изменения ветровой структуры — зимние шторма постепенно размывают берег, потеплевшая вода не покрывается льдом в прибрежной зоне. Зимой береговая линия активно размывается, из-за теплой воды оттаивает мерзлота и берег уходит в море. Это серьезная проблема, — сказал ученый. — Идет подъем глубинных газов — постепенное подступление метана к поверхности на Ямале и в других местах. Несмотря на шумиху, которую подняли журналисты и Гринпис, высачиваение метана –это точечный и не столь интенсивный процесс. Высачиваение газа в основном идет на суше, в меньшей степени на шельфе. Мы же живем в эпоху больших перемен, в том числе климатических. Надо научиться жить так, чтобы не придавать слишком катастрофического значения естественным природным явлениям. В то же время, надо учитывать вклад человеческой деятельности в эти явления. Сегодня человек достаточно силен, чтобы давать СО2 в количестве, необходимом для изменения климата, — подытожил сотрудник института океанологии РАН Филипп Сапожников.