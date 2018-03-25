Конвейер развития. Семь шагов промышленного роста

Один из последних визитов Владимира Путина на ГАЗ. фото kremlin.ruКонвейер развития. Семь шагов промышленного роста

Развитие промышленности будет в центре внимания нового президентского срока Владимира Путина. В своём первом же обращении к нации после выборов глава государства заявил о необходимости «мощного технологического рывка». От этого, в конечном итоге, зависит не только состояние экономики, но и будущее страны.

Что же предстоит сделать, чтобы фундамент этого будущего был надёжным и запасов его прочности хватило не одному поколению?

Шаг первый. Развитие технологий

В XXI веке мы, видимо, будем часто становиться свидетелями того, как сюжеты фантастических романов превращаются в реальность. Освоение космоса, роботы на работе, умная техника в быту… Но в первую очередь это развитие прогресса должно касаться производства.

«Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперёд. Тех, кто не сможет это сделать, она — эта волна — просто захлестнёт, утопит», — отметил Владимир Путин.

По словам президента, главным врагом на этом пути может стать отставание.

«Технологическое отставание, зависимость означают снижение безопасности и экономических возможностей страны, а в результате — потерю суверенитета», — заявил Владимир Путин.

Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить условия для развития технологий на всех уровнях. Во-первых, президент поставил задачу обновить законодательную базу, чтобы снять все барьеры для разработки и применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, технологий обработки больших данных.

Во-вторых, в России предстоит сформировать собственные цифровые платформы, которые будут совместимы с глобальным информационным пространством.

«Это позволит по-новому организовать производственные процессы, финансовые услуги и логистику, в том числе с использованием технологии «распределённого реестра», что очень важно для финансовых транзакций, для учёта прав собственности и так далее», — подчеркнул президент.

В-третьих, будет создана благоприятная среда для быстрого внедрения новых разработок в производство, что включает в себя удобную инфраструктуру, комфортный налоговый режим, защиту интеллектуальной собственности.

Помимо этого, будут внедрены системы передачи информации пятого поколения. К 2024 году быстрый доступ в интернет должен быть обеспечен практически повсеместно. Это позволит пользоваться современными онлайн-сервисами как обычным гражданам, так и крупным компаниям: в цифровом пространстве можно будет создавать научные, волонтёрские команды, проектные группы.

«Для нашей огромной по территории страны такое объединение талантов, компетенций, идей — это колоссальный прорывной ресурс», — считает Владимир Путин.

Серьёзное обновление ждёт и отечественную энергетику. В ближайшие шесть лет на эти цели планируется привлечь около 1,5 триллиона рублей частных инвестиций. Это позволит внедрить новые технологии генерации, хранения и передачи энергии.

Такой технологический рывок во всех сферах невозможно сделать без развития науки, тем более что фундаментальная база у нас в стране для этого накоплена. Благодаря усилиям Российской академии наук , ведущих научных институтов по целому ряду направлений наша страна вышла на передовые позиции. А в ближайшее время в полную силу должны заработать научно-образовательные центры, которые позволят интегрировать возможности университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний.

Шаг второй. Рост инвестиций

Ключевой вопрос для развития технологий — это финансы. Где взять средства на модернизацию, разработку идей и претворение из в жизнь? Один из главных приоритетов в этом направлении — привлечение инвесторов.

«Мы уже ставили задачу довести их до 25 процентов от ВВП, а затем и до 27 процентов, — отметил Владимир Путин. — Задача, к сожалению, пока не решена. Чтобы обеспечить устойчивый рост, нам необходимо это сделать, сделать во что бы то ни стало. Рассчитываю, что новое Правительство совместно с Банком России представит конкретный план действий по этому направлению».

Инвестиции должны пойти прежде всего на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности. Предполагается, что новые технологии будет внедрять каждое второе предприятие в течение года.

Шаг третий. Доступность кредитов

Производители часто жалуются на высокие процентные ставки по кредитам. Но, как отмечает Владимир Путин, в России за последние годы сформирована «новая макроэкономическая реальность, с низкой инфляцией и общей устойчивостью экономики». Всё это должно дать ощущение стабильности не только рядовым гражданам, но и представителям бизнеса. Ведь при низкой инфляции ставки по кредитам тоже снижаются, и предприниматели имеют возможность долгосрочного планирования, поскольку им не придётся тратить свою выручку на обслуживание займов.

«Сейчас у нас есть возможность, не разгоняя инфляцию, сохраняя очень аккуратный, ответственный подход, постепенно снижать процентные ставки, повышать доступность кредита. Рассчитываю здесь на поддержку со стороны Банка России, на то, что, принимая свои решения, реализуя меры денежно-кредитной политики, развивая финансовые рынки, он будет работать в контакте с Правительством в интересах общей цели — создания условий для повышения темпов экономического роста», — подчеркнул президент.

Сейчас в Правительстве России уже существует программа, по которой малый производственный бизнес может взять кредит под фактическую ставку в 6,5 процента. В ближайшее время она будет продолжена, и этот инструмент поддержки станет доступен как можно большему количеству компаний.

Шаг четвёртый. Производительность труда

Внедрение новых технологий позволит решить ещё одну серьёзную задачу — это рост производительности труда.

«Необходимо добиться, чтобы производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей (это промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство и торговля) росла темпами не ниже 5 процентов в год, что позволит к концу следующего десятилетия выйти на уровень ведущих экономик мира», — считает Владимир Путин.

Роста производительности труда будут добиваться на новой технологической, управленческой и кадровой основе. Важно, что в конце концов эти усилия пойдут на пользу не только производству, но и всем, кто там задействован. Рост производительности повлечёт за собой рост заказов и рост объёмов производства. Отсюда — перспективы повышения зарплат и увеличение потребительского спроса. А чем выше покупательская способность у людей, тем активнее развивается производство.

Шаг пятый. Развитие экспорта

Долгие годы основным экспортным товаров России были энергоресурсы. Однако санкции сделали свое дело — собственное производство в стране развивается семимильными шагами. Это касается как промышленности, так и сельского хозяйства.

«Ещё в начале 2000-х годов мы серьёзно зависели от поставок импортного продовольствия. Ситуация кардинальным образом изменилась. Сейчас нам предстоит сделать следующий шаг, — заявляет Владимир Путин. — Уже через четыре года мы планируем поставлять на мировые рынки больший объём продовольствия, чем ввозить в страну. При этом нужно нарастить экспорт мясной продукции, товаров высокого передела, а также повысить самообеспеченность страны говядиной, молоком, овощами».

Важнейшей задачей является и развитие промышленного экспорта. По мнению президента, в течение шести лет Россия должна практически удвоить объём несырьёвого, неэнергетического экспорта до 250 миллиардов долларов, в том числе довести поставки продукции машиностроения до 50 миллиардов. До 100 миллиардов долларов должен вырасти ежегодный экспорт услуг, включая образование, медицину, туризм, транспорт.

Чтобы простимулировать этот рост, будут сняты все административные барьеры и создадут режим наибольшего благоприятствования для тех компаний, которые выходят на внешние рынки.

Шаг шестой. Поддержка предпринимателей

Малые предприятия играют всё более существенную роль в экономике страны. По словам главы государства, к середине следующего десятилетия вклад малого предпринимательства в ВВП России должен приблизиться к 40 процентам, а число занятых там вырасти с 19 до 25 миллионов человек.

Первое, что необходимо для этого, — помочь сделать первый шаг тем, кто собирается открыть своё дело, в том числе уменьшить количество бюрократических барьеров. Проводить обязательные платежи, получать услуги, кредиты — должна появиться возможность сделать это всё буквально одним кликом.

«Индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан, которые используют такие цифровые сервисы, нужно вообще освободить от отчётности, сделать для них уплату налогов простой транзакцией, проходящей в автоматическом режиме, — считает Владимир Путин. — Что касается предпринимателей, которые используют контрольно-кассовую технику, то им налоговую отчётность нужно решительно упростить. Активное внедрение цифровых технологий и платформ позволит последовательно идти к повышению прозрачности и обелению экономики».

А вот появление на предприятиях контролёров должно стать исключением. По мнению президента, это оправданно только на объектах с повышенным риском. В остальных случаях контролировать бизнес можно дистанционно. И в ближайшие два года эта проблема должна решиться.

«Уверяю вас, будем делать всё, чтобы у наших предпринимателей появлялись новые возможности для расширения производств, для открытия компаний, для создания современных рабочих мест, — заверил Владимир Путин. — Но в то же время рассчитываю, что российский бизнес будет наращивать свой вклад в прорывное развитие страны, а уважение к предпринимательскому труду в обществе будет расти».

Шаг седьмой. Подготовка кадров

Однако никакое развитие технологий и бизнеса невозможно без людей.

«Опираясь на лучшие практики и опыт, нам нужно в короткие сроки провести модернизацию системы профессионального образования, добиться качественных изменений в подготовке студентов, прежде всего по передовым направлениям технологического развития, сформировать ступень «прикладного бакалавриата» по тем рабочим профессиям, которые фактически требуют инженерного образования, а также организовать центры опережающей профессиональной переподготовки и повышения квалификации для уже работающих граждан», — подчеркнул президент.

По словам главы государства, в России должны быть созданы все условия для самореализации каждого человека.

«Для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной возможностей. В этом залог нашего успешного развития, уверенного движения вперёд», — заявил Владимир Путин.

И это движение в ближайшее время коснётся всех сфер нашей жизни.