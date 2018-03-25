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В Саратовской области стартует весенняя охота на пернатую дичь
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В Саратовской области стартует весенняя охота на пернатую дичь 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратовской области в начале второго месяца весны откроется охота на водоплавающую дичь.
Как сообщили в комитете охотничьего хозяйства региона добывать можно будет водоплавающую дичь и вальдшнепа.
— В южных районах Саратовской области -Александрово-Гайском, Краснокутском, Новоузенском, Питерском и Ровенском весенняя охота на пернатых стартует с 31 марта, а в остальных районах — с 7 апреля. На каждой территории можно поохотиться 10 дней. «Стрелять так стрелять» можно в угодьях за исключением особо охраняемых территорий федерального значения, и местах, используемых для воспроизводства ресурсов. Весенняя охота на селезней запрещена до восхода и после захода солнца, и возможна только с использованием подсадных уток, чучел и манков. Краснокнижную дичь трогать нельзя.
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