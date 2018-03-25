В Саратовской области стартует весенняя охота на пернатую дичь

Саратовской области в начале второго месяца весны откроется охота на водоплавающую дичь.

Как сообщили в комитете охотничьего хозяйства региона добывать можно будет водоплавающую дичь и вальдшнепа.