В Саратовской области стартует весенняя охота на пернатую дичь 

В Саратовской области в начале второго месяца весны откроется охота на водоплавающую дичь.
Как сообщили в комитете охотничьего хозяйства региона добывать можно будет водоплавающую дичь и вальдшнепа.
— В южных районах Саратовской области -Александрово-Гайском, Краснокутском, Новоузенском, Питерском и Ровенском весенняя охота на пернатых стартует с 31 марта, а в остальных районах — с 7 апреля. На каждой территории можно поохотиться 10 дней. «Стрелять так стрелять» можно в угодьях за исключением особо охраняемых территорий федерального значения, и местах, используемых для воспроизводства ресурсов. Весенняя охота на селезней запрещена до восхода и после захода солнца, и возможна только с использованием подсадных уток, чучел и манков. Краснокнижную дичь трогать нельзя.