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На рабочей неделе в Воронеже потеплеет до +14°
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На рабочей неделе в Воронеже потеплеет до +14° 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Воронежские синоптики обещают потепление до +14° на рабочей неделе.
Пасмурными будут только понедельник и вторник, 2 и 3 апреля. В эти дни днем синоптики обещают +7… +9°, ночью +4°. Во вторник возможен небольшой дождь. Начиная со среды, в Воронеже установится ясная погода и температурные показатели поползут вверх. В среду, 4 апреля, днем, по прогнозу, ожидается +8°, ночью -1°. В четверг, 5 апреля, днем синоптики обещают +11°, ночью -2°. В пятницу, 6 апреля, днем потеплеет до +14°, ночью ожидается +1°.
На праздничных выходных, 7 и 8 апреля, в Воронеже будет стоять теплая и солнечная погода. В субботу днем синоптики обещают +11°, ночью +4°. На Пасху, по прогнозу, днем ожидается +12°, ночью +1°.
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