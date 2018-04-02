На рабочей неделе в Воронеже потеплеет до +14°

Воронежские синоптики обещают потепление до +14° на рабочей неделе.

Пасмурными будут только понедельник и вторник, 2 и 3 апреля. В эти дни днем синоптики обещают +7… +9°, ночью +4°. Во вторник возможен небольшой дождь. Начиная со среды, в Воронеже установится ясная погода и температурные показатели поползут вверх. В среду, 4 апреля, днем, по прогнозу, ожидается +8°, ночью -1°. В четверг, 5 апреля, днем синоптики обещают +11°, ночью -2°. В пятницу, 6 апреля, днем потеплеет до +14°, ночью ожидается +1°.

На праздничных выходных, 7 и 8 апреля, в Воронеже будет стоять теплая и солнечная погода. В субботу днем синоптики обещают +11°, ночью +4°. На Пасху, по прогнозу, днем ожидается +12°, ночью +1°.