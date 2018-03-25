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В Приморье пропал человек, который сам искал пропавших
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В Приморье пропал человек, который сам искал пропавших 

Primpress 5 часов назад
Фото: Primpress
Приморцев просят помочь в розыске мужчины, который участвовал в поисках пропавших людей вместе с волонтерами «Примпоиск», сообщает PRIMPRESS.
«Мы не можем найти Романа, он наш доброволец, всегда нам помогает. А с января не выходит на связь ни с родными, ни с координатором «Примпоиска», и друзья не знают, где он», — написали в сообществе «ДПС-Контроль».
Отмечается, что пропавший мужчина «пел в электричках, в Артеме, Уссурийске, в городе, на улице».
Всем, у кого есть какая-нибудь информация о пропавшем, просят сообщать в организацию «Примпоиск».
A post shared by ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Mar 25, 2018 at 2:21am PDT
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