В Приморье пропал человек, который сам искал пропавших

Приморцев просят помочь в розыске мужчины, который участвовал в поисках пропавших людей вместе с волонтерами «Примпоиск», сообщает PRIMPRESS.

«Мы не можем найти Романа, он наш доброволец, всегда нам помогает. А с января не выходит на связь ни с родными, ни с координатором «Примпоиска», и друзья не знают, где он», — написали в сообществе «ДПС-Контроль».

Отмечается, что пропавший мужчина «пел в электричках, в Артеме Уссурийске , в городе, на улице».

Всем, у кого есть какая-нибудь информация о пропавшем, просят сообщать в организацию «Примпоиск».

A post shared by ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Mar 25, 2018 at 2:21am PDT