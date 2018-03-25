Соблазны депутатов и Макаревич против телебашни: итоги недели в картинках

Неделя началась с того, что Дудь напомнил Грудинину про обещание сбрить усы, а общественность активно эту инициативу поддержала.

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Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич снова стал героем скандала: музыкант сравнил россиян со «злобными дебилами», а для исправления ситуации предложил «спилить» Останкинскую телебашню.

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Сперва Макаревича отругали Захарова и Милонов, затем скандал прокомментировал Юрий Лоза , а после — Наталья Поклонская . В ответ Андрей Макаревич сначала сказал, что вся эта истерика только подтверждает правильность сказанных им слов, но уже через несколько часов музыкант поспешил откреститься от своего заявления.

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В столице полиция задержала двух сотрудников ФСБ России и заместителя начальника УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве , которые подозреваются в получении взятки в размере 6 миллионов рублей.

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Поздравление Путина Трампом разозлило Маккейна. Сенатор отчитал президента США за звонок в Кремль.

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Тимати снял Пушкинский музей для 4-летней дочери. В администрации музея посчитали некорректной формулировку СМИ о том, что рэпер арендовал культурное учреждение, и сказали, что «это было исключение».

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На этой неделе началась очередная волна беспокойства по поводу возможного повышения НДФЛ: подоходный налог хотят повысить до 15%.

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А вице-премьер Аркадий Дворкович не усмотрел большой разницы между ставками налога в 13% и 15%.

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А депутаты в свою очередь обвинили российских журналисток в доступности.

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И напоследок — о даме с собачкой. Певицу Любовь Успенскую выгнали из самолета из-за любимого питомца. При этом она устроила дебош из-за нежелания соблюдать правила авиаперевозок.

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