Как спасти промокший телефон

Еще немного — и телефоны перестанут, наконец, бояться воды как огня. Уже сейчас существуют десятки моделей смартфонов для людей, предпочитающих активный образ жизни. Но такой телефон не будешь носить с собой каждый день — а вот опасность выронить дорогой и просто нужный девайс в лужу, залить его водой или чаем, достаточно велика. На сегодняшний день, смартфон представляет собой своеобразный хаб диджитал-жизни каждого человека. Здесь собраны все наши контакты, любимые фотографии, сайты и даже пароли от кредитных карточек. Потерять все это в одночасье вполне сравнимо с пожаром, случившемся в доме. Конечно, можно обезопасить свой гаджет специальным чехлом. Но, во-первых, выглядят такие бамперы обычно не очень привлекательно. А, во-вторых, вода попадает на любимый девайс именно тогда, когда он оказывается без чехла — просто по закону подлости. Сегодня мы расскажем вам о нескольких самых действенных способах спасти вымокший телефон: они могут и не сработать, но уж попробовать стоит точно.

Разобрать

В первую очередь, постарайтесь добыть из гаджета батарею: попавшая сюда вода может привести к короткому замыканию — в этом случае телефон уже спасти не получится. Вообще, постарайтесь разобрать (безболезненно) смартфон на как можно большее количество деталей. С некоторыми аппаратами это получится довольно просто, а вот IPhone позволит себя только выключить.

Это один из самых хорошо известных (и действительно работающих) способов. Рис отлично поглощает влагу: засыпьте им небольшую емкость, положите телефон внутрь и накройте крышкой. В идеале будет поставить всю конструкцию поближе к прямым лучам солнечного света.

Вентилятор

Даже обычный вентилятор вполне способен помочь пострадавшему от воды телефону. Не нужно включать его на максимальную скорость: просто положите девайс перед ним и оставьте на какое-то время.

Никогда не используйте фен, даже в холодном режиме. Вы будете вдувать воду все дальше и дальше в телефон, что приведет к окислению и коррозии многих важных схем и деталей. Ни о какой реабилитации после подобного «лечения», не может быть и речи.

Силикагель

Практически ничем не отличается от способа с рисом — но вдруг риса у вас дома нет, а вот коробок с новой обувью — полно? Силикагель, который обычно расфасован в маленькие пакетики, находится в каждой паре обуви как раз за тем, чтобы впитывать влагу. Поместите ваш телефон среди этих пакетиков, оставьте на солнце и ждите, скрестив пальцы.

Лампа

Если вокруг — зима, и поблизости нет совсем ни одного луча солнечного света, воспользуйтесь обычной лампой. Расположите смартфон на нескольких бумажных впитывающих полотенцах (не забудьте менять их почаще), включите лампу и оставьте на ночь.

Выключение

Нет, это не смешно. Многие люди действительно кидаются проверять промокший только что гаджет. Надо ли говорить, что ни к чему хорошему это не ведет? Если телефон после купания не выключился сам — обязательно потушите его вручную. Целее будет.