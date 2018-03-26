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В Норильске мусоровоз потерял множество документов с персональными данными
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В Норильске мусоровоз потерял множество документов с персональными данными 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Копии важных документов оказались на обочине дороги в Норильске. Фото рассыпанных бумаг появилось в городском инстаграме Норильска.
Очевидцы сообщают, что множество документов вывалились из мусоровоза, который направлялся на свалку. Пользователи задаются вопросом, не должны ли подобные бумаги сжигаться или уничтожаться каким-либо другим способом, исключающим их использование недобросовестными лицами. Среди валяющихся на улице документов можно рассмотреть копии военных билетов, свидетельств о рождении и других бумаг, содержащих персональные данные.
Персональных данных заказывали? 24/03 Суббота. Казалось бы такие важные документы должны сжигаться, либо утилизироваться приблизительным образом. Нооооо… — нет. С обычного мусоровоза вывалились…
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