В Норильске мусоровоз потерял множество документов с персональными данными

Копии важных документов оказались на обочине дороги в Норильске . Фото рассыпанных бумаг появилось в городском инстаграме Норильска.

Очевидцы сообщают, что множество документов вывалились из мусоровоза, который направлялся на свалку. Пользователи задаются вопросом, не должны ли подобные бумаги сжигаться или уничтожаться каким-либо другим способом, исключающим их использование недобросовестными лицами. Среди валяющихся на улице документов можно рассмотреть копии военных билетов, свидетельств о рождении и других бумаг, содержащих персональные данные.

Персональных данных заказывали? 24/03 Суббота. Казалось бы такие важные документы должны сжигаться, либо утилизироваться приблизительным образом. Нооооо… — нет. С обычного мусоровоза вывалились…