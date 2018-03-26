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Мусоровоз рассыпал по улицам Норильска копии десятков документов с личными данными из УФМС
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Мусоровоз рассыпал по улицам Норильска копии десятков документов с личными данными из УФМС 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
На улицах Норильска обнаружили разбросанные архивные документы из Управления Федеральной миграционной службы (УФМС) с личными данными граждан. Снимки опубликованы в Instagram группы
norilsktoday
Как сообщил местный житель, который сделал снимки, среди бумаг есть копии паспортов, военных билетов и других важных документов. Он уточнил, что документы выпали из мусоровоза, который вез их на свалку.
В комментариях завязался спор об утилизации подобных документов. Пользователи задались вопросом, не должны ли копии важных документов сжигаться или уничтожаться каким-либо другим способом, исключающим их использование потенциальными злоумышленниками.
По правилам документооборота, действительно подобные документы по истечении срока хранения в различных государственных учреждениях должны уничтожаться при помощи шредера или сжигаться. В то же время
"7 канал Красноярск"
отмечает, что в ГОСТе «Делопроизводство и архивное дело» прописано, что «копия документа» не имеет юридической силы, а Мосгорсуд в 2011 году запретил идентифицировать человека по копии паспорта, если у него нет подлинника.
В полиции Красноярского края позже сообщили, что по факту нарушения уничтожения документов назначена служебная проверка, которая продлится месяц, передает издание
"Проспект мира"
По предварительным данным, о которых сообщает
НГС. Красноярск, речь идет об архивах за 2015 год, когда УФМС еще не входило в МВД. По итогам проверки виновным и их руководителям планируют вынести жесткое наказание.
Персональных данных заказывали?? 24/03 Суббота. Казалось бы такие важные документы должны сжигаться?, либо утилизироваться приблизительным образом. Нооооо… — нет. С обычного мусоровоза вывалились…?‍♀️. // анонимно // #норильск #norilsk
Публикация от Норильск Сегодня (@norilsktoday)
24 Мар 2018 в 7:30 PDT
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