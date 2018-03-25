Ключ к Путину

Путин — снова глава России… В последний раз, согласно российской конституции. Если он опять пожелает избираться, то сможет быть кандидатом только в 2030 году. Но не забывайте, что «в демократиях второго сорта конституции существуют для того, чтобы их переписывать».

В подростковом возрасте Путин не боялся спорить со старшими мальчишками. В то время как его сверстники не поднимали головы перед старшими, Путин не терпел командирских, несправедливых требований, грозя маленькими кулаками и более крепким ребятам. В более старшем возрасте Путин решил стать «разведчиком» в организации «КГБ». Он был убежденным русским националистом.

Путин страстно хотел служить государству подобно разведчикам, которых он видел в кинофильмах. Незадолго до окончания школы Путин подошел к одному из сотрудников КГБ и спросил: «Как я могу стать разведчиком?» Ему ответили: «Сначала тебе нужно закончить юридический факультет в Санкт-Петербурге ». Путин сделал это.

Стал обладателем черного пояса в дальневосточных боевых искусствах. Затем был принят в КГБ. Отправлен в Восточный Берлин. Поработав там какое-то время, Путин вернулся в Санкт-Петербург и гордился тем, что обзавелся «подержанным» автомобилем. Он поступил на работу в мэрию Санкт-Петербурга , но как каждый бывший агент, сохранял отношения с КГБ.

Благодаря этим отношениям он очень скоро поднялся до верхушки городской администрации. В те годы в Санкт-Петербург приехал крупный бизнесмен из ближайшего круга Бориса Ельцина , стоявшего тогда во главе России. Он попросил Путина уладить какой-то вопрос в петербургской мэрии. Путин решил проблему за несколько часов.

Бизнесмен предложил ему взятку; разумеется, разве в России не было заведено за правило давать взятки для получения чьего-либо согласия даже на самое правое дело? Путин не принял денег. Он сказал: «Я занимался делом, на которое вы имеете полное право, это моя работа», — и покорил сердце ближайшего к первому лицу государства человека. Эти отношения стали первым шагом к тому, что вскоре Путин был назначен главой секретной службы в Москве

Ельцин был алкоголиком. В парламенте ему нашли альтернативу. Его кресло зашаталось. Тот самый бизнесмен из ближайшего окружения Ельцина устроил «прием». Поскольку считалось, что Ельцин однозначно уйдет, московские политики, чиновники, предприниматели и другая столичная элита не приняли участия в этом приеме, полагая, что и этот бизнесмен скоро утратит свое влияние.

Но… Пришел Путин, несмотря на то, что находился на очень ответственном государственном посту. На вопрос бизнесмена «ты не побоялся прийти» Путин ответил: «Мы же друзья, а дружба — это навсегда». В России до сих пор все дела — будь то политика или личные отношения — опираются на «доверие». Путин в очередной раз доказал, что «ему можно доверять».

Тогда Ельцин сказал своему близкому бизнесмену-другу: «Я оставлю свой пост, но давай приведем на мое место кого-то, кто поддерживал бы меня и мою семью, не начал бы расследования в отношении нас». И получил ответ: «Такой человек есть, это Путин». Что было дальше, вы знаете.