УКХ Орла ответит за разбитый «Лексус»

Железнодорожный суд Орла решил взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города» в пользу одного из автовладельцев 200 тысяч рублей. Сумма включает возмещение материального ущерба, расходы на оценку и услуги представителя.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 ноября 2017 года. Мужчина на автомобиле «Лексус GS» в районе дома №57 по улице Раздольной наехал на выбоину. В результате машина получила механические повреждения в виде повреждения бампера, диска переднего левого колеса.

Замеры показали впечатляющие параметры выбоины: ширина пять метров, длина четыре метра, глубина 30 сантиметров. Суд указал, что если дорожное полотно не соответствует стандартам, на улице должны быть введены ограничения, обеспечивающие безопасность движения, вплоть до полного перекрытия. Этого сделано не было, что и послужило причиной происшествия.

Ответчиком было обозначено МКУ «УКХ», так как на это учреждение возложены обязанности по содержанию улично-дорожной сети Орла.