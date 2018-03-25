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Религиозные праздники 26 марта
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Религиозные праздники 26 марта 

РИА Новости 1 час назад
Перенесение мощей святителя Никифора Константинопольского
Сын императорского секретаря, родившийся в Константинополе во второй половине VIII века, Никифор в лице собственных родителей получил наглядный пример исповеднического христианского подвига: его отец при императоре-иконоборце Константине Копрониме был сослан в Никею и умер в изгнании, а мать последовала за ним, разделила с мужем все тяготы, а после его смерти вернулась в Константинополь и приняла монашеский постриг.
В царствование Льва IV Никифор получил звание царского советника, а после служил при дворе императрицы Ирины, но, тяготясь придворной суетой, в конце концов оставил службу, поселился в уединении у Босфора, построил церковь, основал монастырь и еще до принятия монашеского пострига вел строгую иноческую жизнь.
После кончины патриарха Тарасия Никифора избрали его преемником.
В 813 году на престол взошел император-иконоборц Лев V Армянин, вернувший из ссылок всех изгнанных после VII Вселенского собора, осудившего иконоборчество еретиков, созвавший из них собор, отлучивший патриарха Никифора от церкви. Святителя сослали сначала в монастырь в Хрисополь, а затем — на остров Проконнис в Мраморном море. После 13 лет лишений и скорбей в 828 году он скончался в изгнании.
А в 847 году были обретены его мощи. Их перенесли из Проконниса в Константинополь, на один день положили в храме свяитой Софии, а затем поместили в храм святых Апостолов. Сейчас рука святителя Никифора хранится в Хилендарском монастыре на Афоне.
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