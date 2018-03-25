Стоит ли встречаться с преподавателем в университете

Кажется, фантазия об учителе является одной из самых популярных в культуре — причем, как для мужчин, так и для женщин. Это можно объяснить множеством аспектов: от образа наставника, до чувства чего-то «запретного». И если отношения между школьными учителями и его ученицами — это точно неправильно и плохо (даже в старших классах), в университете граница дозволенного размывается.

«Умная» разбирается — будет ли хорошей идеей встречаться со своим преподавателем из университета и что нужно учитывать в этом случае?

Стоит ли начинать отношения со своим учителем?

Если вы совершеннолетняя и делаете это потому что он действительно вам нравится — почему нет? В данной ситуации мы можем только посоветовать как следует задуматься над своей мотивацией и искренностью — действительно ли вам нравится этот человек или вы просто хотите чего-то добиться? Привлекает ли вас именно его личность или тот образ, который вы создали у себя в воображении? Общались ли вы с ним хотя бы несколько раз в «нейтральной обстановке» вне занятий? Если нет — то стоит сначала узнать его получше, прежде чем настраиваться на романтичный лад — это поможет уменьшить шансы неприятных открытий в будущем.

Что стоит учитывать перед тем, как встречаться с преподавателем

Узнайте, есть ли в вашем университете конкретные правила об отношениях между преподавателями и студентами. Если да — нарушение этих правил может поставить под угрозу работу другого человека — и от этого никто не выиграет.

Если в вашем университете нет официальных правил, касающихся этой ситуации, скорее всего, существуют некоторые негласные рекомендации. Осуждается ли это? Можно ли встречаться с тем, кто не преподает ни один из ваших курсов? Имейте в виду, что даже если вы не нарушаете никаких правил, ваши отношения могут вызвать проблемы.

Даже если прямо сейчас кто-то не является вашим преподавателем, может возникнуть ситуация, при которой он станет вашим наставником в будущем. Будучи факультетским работников и благодаря своему влиянию на других преподавателей, он обладает определенной властью над студенткой. По этой причине многие университеты не одобряют отношения между преподавателями и студентами.

Кроме того, однокурсники могут воспринимать ваши отношения как несправедливое преимущество, потому что вы будете ближе к хотя бы одному из преподавателей. Ситуация только усугубляется, если он работает с вашим курсом — будьте готовы, что вы получаете особое отношение в обмен на близость — вне зависимости от того, является ли это правдой.

Конечно, не стоит использовать свое положение — хорошие отношения могут существовать и без конфликта интересов. А если вы чувствуете, что «провисаете» по какой-то из тем, попросите о дополнительных занятиях — как любой другой студент.

Кроме того, отношения с преподавателем могут иметь сложные долгосрочные последствия. Если вы расстались, вам все равно придется регулярно встречаться друг с другом в университете или, что еще хуже, в аудитории. Вопросы о справедливости ваших оценок, которые ваши отношения подняли раньше, сохранятся, только теперь вы можете оказаться в несправедливо невыгодном положении. Вы тоже можете нанести ущерб партнеру, так как все, чем вы делитесь со своими друзьями, может распространиться по всему университету и повлиять на репутацию преподавателя или, что еще хуже, на его работу.

В конечном счете, вам необходимо учитывать правила и обсуждать потенциальные риски отношений — желательно до их начала.

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