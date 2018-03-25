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Корабль-призрак прибило к берегам США. Когда на борт ступили бойцы спецна, их атаковали тысячи крыс
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Корабль-призрак прибило к берегам США. Когда на борт ступили бойцы спецна, их атаковали тысячи крыс 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
К берегу Калифорнии прибило самый настоящий корабль-призрак. Все происходящее похоже на съемки фильма ужасов: скорее всего, это русское судно «Любовь Орлова», исчезнувшее с радаров еще в 2013 году.
Корабль был построен еще во времена СССР, а затем продан неизвестной иностранной компании, потерявшей его при буксировке в Доминиканскую республику.
На исследование останков судна отправилась группа SWAT из Лос-Анджелеса. Они и не ожидали найти такой ужас — с борта корабля на спецназовцев накинулась орда тысяч крыс! Как им удавалось выжить там долгое время без еды так и осталось загадкой.
Желтая пресса тут же окрестила погибшее судно «Крысиным адом». Издание Mirror так и вовсе уверяет, что всю команду «Любови Орловой» бешеные грызуны съели еще в море. Так ли это на самом деле, мы никогда не узнаем.
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