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В Казани в сугробе нашли лимузин. Все в порядке
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В Казани в сугробе нашли лимузин. Все в порядке 

Казанский Портал 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Фото: соцсети
В одном из стремительно тающих сугробов на улице Фучика обнаружили белый лимузин Lincoln. Его обсуждают не только в отечественном, но и зарубежном интернет-пространстве.
Россиян фотография развеселила, а иностранцев повергла в шок. На одном из американских сайтов лимузин появился с подписью «Тем временем в России».
«Я не понимаю, для них это действительно в норме вещей? Оставить дорогое авто где-то в снегу? Кажется, он там не один год простоял, у вас снег вообще не тает? И почему его еще никто не угнал?! Начала бояться этих русских еще больше», — написала одна из американок.
Оказалось, что спрятавшийся в сугробе лимузин принадлежит казанской фирме L'amur & Avto. Она предоставляет в аренду автомобили на свадьбы и другие торжества.
«Мы знаем, где стоит наш лимузин — мы сами его туда поставили, на стоянку. Он никому не мешает, странно, что люди обратили на него так много внимания», — заявил «Вечерней Казани» один из менеджеров компании. По его словам, пока автомобиль останется на своем месте, его никто не будет забирать.
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