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Перепись малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока начнется в 2019 году
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Перепись малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока начнется в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
САЛЕХАРД, 25 марта. /ТАСС/. Перепись коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока начнется в 2019 году в пилотном режиме. Об этом сообщил ТАСС на заседании совета ассоциации «Оленеводы мира» в Салехарде член комитета Госдумы по делам национальностей, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Ледков.
"Мы понимаем, что это ответственный и трудоемкий процесс. В настоящее время мы ведем переговоры с нашими субъектами. И это возможно сделать в пилотном режиме. Например, Томская область, Карелия — там, где компактно проживают коренные народы. Мы попробуем сделать несколько пилотных проектов в течение 2019 года", — сказал Ледков.
Ранее сообщалось, что Федеральное агентство по делам национальностей подготовило законопроект, предполагающий создание реестра коренных малочисленных народов РФ. В него будут включены граждане, которые «проживают в местах традиционного проживания, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и ведут традиционный образ жизни». Планируется, что реестр облегчит получение представителями коренных малочисленных народов преференций, связанных с пользованием землей и промыслами.
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