Перепись малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока начнется в 2019 году 

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Самолет Qantas совершил первый беспосадочный перелет из Австралии в Великобританию

Косачев: на ассамблее Межпарламентского союза в Женеве проявился "дух Санкт-Петербурга"

В Нидерландах вышла газета, рассказывающая о реальном положении дел в России