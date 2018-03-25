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В Тюмени пройдет фестиваль комиксов Comic Arts Tyumen
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В Тюмени пройдет фестиваль комиксов Comic Arts Tyumen 

72.ru 40 минут назад
Фото: 72.ru
Независимые авторы, художники и издатели комиксов соберутся на площадке скейт-парка SibSub в следующие выходные, с 31 марта по 1 апреля, на фестивале Comic Arts Tyumen.
Для любителей комиксов два дня будут проходить мастер-классы от иллюстраторов и издателей не только России, но и зарубежья, а для тех, кто захочет прикупить себе что-то интересное, будет работать ярмарка.
— На фесте можно будет познакомиться и пообщаться с самыми интересными отечественными художниками, в том числе и с тюменскими, посетить увлекательные лекции об искусстве комиксов, которые будут читать профессионалы. Известные художники проведут мастер-классы и воркшопы, которые будут полезные как начинающим авторам, так и тем, кто хочет узнать больше о том, как устроены комиксы и визуальное искусство в целом, — рассказываю организаторы. На фестивале будет открыта выставка графических работ. Не исключено и присутствие косплея, но организаторы уверяют, что акцент на традиционные гик-атрибуты делаться не будет. В первую очередь они планируют провести образовательный фестиваль.Comic Arts Tyumen уже получил в поддержку грант в размере 90 000 рублей на конкурсе «Моя идея», а также его поддержало тюменское правительство. Вход на фестиваль свободный.
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