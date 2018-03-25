Новая дорога из аэропорта Стригино не выдержала первого испытания весной

— Видимо что-то с отводом ливневых вод не то. Или труба забилась. Но это всего лишь первая зима после пуска, и я думаю, скоро вылезут ещё «подснежники», — предположил Виктор.

Нынешняя весна выдалась холодной и снежной. Но природа берет свое. Днем пригревает солнышко, снег и лед начинают таять. Вода стекает в низины. На небольшом отрезке новой дороги образуются три огромных лужи.

Даже в таком виде они создают неудобства водителям: приходится притормаживать, объезжать, местами выезжать на «встречку». А ночью лужи замерзают, и эти участки становятся очень опасными для водителей. Стоит неосторожно затормозить или вывернуть руль — и авария.

— Миллионы, сотни миллионов вбухано в проектирование и строительство! А строят по-прежнему «как всегда»… В своё время строители ускоренными темпами снесли всё, что было на пути. Изъяли земли и участки. Не учли транспортные потоки. Непродуманный проект или ошибки в строительстве здесь присутствуют. Такое у нас в стране и городе сплошь и рядом, — возмутился Виктор Ворошилов

NN.ru направил запрос в администрацию Нижнего Новгорода, чтобы узнать, что привело к образованию луж на недавно открытой дороге и как мэрия намерена исправлять ситуацию.