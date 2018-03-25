Ещё
Новая дорога из аэропорта Стригино не выдержала первого испытания весной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая дорога из аэропорта Стригино не выдержала первого испытания весной 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
— Видимо что-то с отводом ливневых вод не то. Или труба забилась. Но это всего лишь первая зима после пуска, и я думаю, скоро вылезут ещё «подснежники», — предположил Виктор.
Нынешняя весна выдалась холодной и снежной. Но природа берет свое. Днем пригревает солнышко, снег и лед начинают таять. Вода стекает в низины. На небольшом отрезке новой дороги образуются три огромных лужи.
Даже в таком виде они создают неудобства водителям: приходится притормаживать, объезжать, местами выезжать на «встречку». А ночью лужи замерзают, и эти участки становятся очень опасными для водителей. Стоит неосторожно затормозить или вывернуть руль — и авария.
— Миллионы, сотни миллионов вбухано в проектирование и строительство! А строят по-прежнему «как всегда»… В своё время строители ускоренными темпами снесли всё, что было на пути. Изъяли земли и участки. Не учли транспортные потоки. Непродуманный проект или ошибки в строительстве здесь присутствуют. Такое у нас в стране и городе сплошь и рядом, — возмутился Виктор Ворошилов.
NN.ru направил запрос в администрацию Нижнего Новгорода, чтобы узнать, что привело к образованию луж на недавно открытой дороге и как мэрия намерена исправлять ситуацию.
nn.ru: последние новости
Восемь уголков Нижнего Новгорода, которые выбрали горожане, обустроят в этом году Фирме Бочкарева предложили свернуть торговлю у кинотеатра «Россия» Школьницу изнасиловали на вечеринке в Городецком районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России409
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО233
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете107
Ситуация в «Ядрово» близка к катастрофе57
ИГ устроило внезапную атаку71
Видео
02:56
Ситуация в «Ядрово» близка к катастрофе
Общество Экология
02:32
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
03:02
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО
Украина В мире
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
02:50
«Дешевый врун»: перепалка Саакашвили и Порошенко
Украина В мире
06:39
С короной и усмешкой: каким западные СМИ видят Путина
Политика Статьи
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
МВД и СБ Украины перешли на сторону России
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение