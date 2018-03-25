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Внеплановый «час земли» ожидает ростовчан на следующей неделе
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Внеплановый «час земли» ожидает ростовчан на следующей неделе 

Деловое сообщество 2 часа назад
В последнюю неделю марта многие ростовчане проведут без света. Плановые отключения электроэнергии в разных районах города будут проходить всю неделю. Отключать свет планируют с 9 до 16 часов. Так, три дня подряд без света останутся жители домов по улицам Коровкина, 12-го февраля, Белгородская, Белинского, Самойловская, Зенитчиков, Булавина. Переулков Скрыпника, Проезжий, Марсовый, Трудовой, Конструкторский, Думчева и Сызранский. 26 марта света не будет в домах центральной части Ростова. Отключат ул. Ульяновская, Донская, Серафимовича, Социалистическая, Баумана, пер. Соборный и пр. Будённовский. Также в понедельник отключат дома по улицам Жмайлова, просп. Стачки, ул. Бакланова, 2-я Володарского, Дубовского, 1-я Круговая, Кузнечная, Магнитогорская, Минаева, Портовая. Два дня подряд, 25 и 26 марта без света останутся жители домов по улицам Шеболдаева, Я. Галана, Кропоткина, Цезаря Куникова, Ивана Франко, ул. Тираспольская, Профинтерна, Испытательная, пер. Ленкоранский, Боржомский, Полюсный, Соликамский, Ростовский и Ферганский. 27 марта в темноте останется часть домов в центре города, по улицам Юфимцева, Б. Садовая, пр. Будённовский, ул. Береговая, Соляной спуск, пер. Островский и Халтуринский. Обесточат часть проспекта Шолохова, Стачки и Малиновского. Электричества не будет в домах по улицам Глинки, Днепропетровская, 20 лет Октября, Волкова.
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