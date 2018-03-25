В сети поделились впечатлениями после 17-часового беспосадочного рейса

О своих впечатлениях от полета в материале для портала AirlineRatings рассказала журналистка Натали Ричардс (Natalie Richards). «Как и все остальные, я начала свой 17-часовой марафон с того, что все мы делаем, когда попадаем в некое новое место, — нажимаем все кнопки», — пишет она.

Всеми доступными функциями пассажиры могли пользоваться с помощью сенсорного экрана. Ричардс отметила наличие в мультимедийном сервисе каталога голливудских блокбастеров, карты полета, подкастов и последнего альбома британского исполнителя Сэма Смита

Из еды журналистка выбрала средиземноморские овощи с красным рисом. По словам Ричардс, это показалось ей свежее, чем любая другая пища, которую она когда-либо ела в полете.

Девушке также удалось поспать. Условия для сна на этом рейсе — у каждого пассажира имелись подставка для ног, большая подушка, плед и регулируемый подголовник — показались ей более комфортными, чем на других полетах в экономе.