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Более 13 млн выделено на ремонт трибун стадиона «Локомотив»
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Более 13 млн выделено на ремонт трибун стадиона «Локомотив» 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» Нижегородской области 23 марта объявило запрос котировок в электронной форме на работы выполнение работ по устройству покрытия зрительских секторов северной и лестниц восточной трибун центрального стадиона «Локомотив», а также ремонт бетонных и каменных конструкций на трибунах. Соответствующие извещения опубликованы на сайте госзакупок.
Согласно закупочной документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет в общей сложности 13 млн 231 тыс. руб.
Контракты необходимо исполнить до 10 мая 2018 года.
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