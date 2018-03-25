Более 13 млн выделено на ремонт трибун стадиона «Локомотив» 

Государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» Нижегородской области 23 марта объявило запрос котировок в электронной форме на работы выполнение работ по устройству покрытия зрительских секторов северной и лестниц восточной трибун центрального стадиона «Локомотив», а также ремонт бетонных и каменных конструкций на трибунах. Соответствующие извещения опубликованы на сайте госзакупок.
Согласно закупочной документации, начальная (максимальная) цена контракта составляет в общей сложности 13 млн 231 тыс. руб.
Контракты необходимо исполнить до 10 мая 2018 года.