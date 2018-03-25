Камера наблюдения сняла, как трое парней ночью ограбили салон связи на Уралмаше

Сегодня ночью на Кузнецова, 2а ограбили салон сотовой связи. Как рассказали очевидцы, всё случилось в районе 4 часов утра.

— Трое молодых людей проникли в салон связи и украли телефоны на общую сумму 123 тысячи рублей, — рассказал екатеринбуржец, знакомый с ситуацией.

Ограбление попало на запись камеры наблюдения, видео опубликовано в группе «Инцидент» Вконтакте. На кадрах видно, как трое мужчин по очереди залезают внутрь через окно, разбивают витрины, забирают телефоны и тем же путем покидают салон.

Получить комментарии полиции пока не удалось. В пресс-службе «Мотива» обещали прокомментировать информацию позже.

В начале марта из салона связи на Ленина украли несколько айфонов. А прошлой осенью по городу прокатилась целая волна ограблений салонов.