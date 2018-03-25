В селе Маралиха самый серьезный паводок в Алтайском крае

420 участков и 106 домов, по последним данным МЧС, подтоплено в селе Маралиха Краснощековского района Алтайского края . По словам и.о. главы села Светланы Травниковой, ущерб мог быть серьезнее, если бы большую часть воды не направили мимо села.

«В 6 утра вода перевалила через дорогу и начала поступать в село, — рассказала Светлана Травникова корреспонденту «НН», — Мы подняли уровень дамбы на дорогу, когда вода поднялась, пришлось перекрыть трассу. При содействии СПК (сельскохозяйственного производственного кооператива — приме. ред.) подвозили шлак, песок гравий. Удалось сдержать напор воды, направить ее в определенное русло. Основная лавина двинулась за пределами села. Где были слабые места в дамбе, там полился поток в село».

Это было сделано до приезда спасателей. Сейчас в МЧС принимают заявки на откачку воды, но работать начнут по мере схода воды, потому что к некоторым домам не проехать даже на тракторе.

По словам Светланы Травниковой, достоверного официального прогноза о развитии паводка она не получала. «Вода повышается, потом начинает спадать, потом опять повышается, — сказала она. — МЧС готовится к взрывным работам в черте села».

Житель села Маралиха Иван Медведев говорит, что пока работа спасателей в селе сводится к объезду территории и приему заявок на откачку воды. «Они на лодках плавали, может, бабушек вывозили. Кричали в громкоговоритель, что если нужна помощь, — обращайтесь. А куда обращаться, никто не сказал. Не слышал, чтобы у кого-то воду откачивали. Да и как ее качать, она стоит на уровне вся. Сейчас уровень воды понизился, но если взорвут в Усть-Козлухе затор, она сюда придет».

По словам Ивана Медведева, он знал, что из Усть-Козлухи придет вода. «Успел ребятишек, жену вывезти, скотину гоном выгнали. У тещи телята сейчас в доме, сараи затоплены. Семья у знакомых в коттедже живет», — рассказал он.