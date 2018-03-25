Мэрия: «Жители Волгограда проголосовали за благоустройство поймы Царицы»

Волгограде сегодня, 25 марта, озвучили итоги голосования по проектам благоустройства, которое прошло 18 марта одновременно с выборами президента. Мэрия уже наметила список очередности, и первой начнет, а точнее продолжит, благоустраиваться пойма реки Царицы возле музея « Россия — моя история».

— Подсчет голосов волгоградец, принявших участие в рейтинговом голосовании 18 марта, завершился, — сообщили в администрации города. — Парки, улицы и площади, отобранные для участия в пятилетней программе, будут благоустроены в порядке очередности в соответствии с запросами горожан. Наибольшее количество голосов набрали дизайн-проект благоустройства поймы реки Царицы и дизайн-проект обновления ее склонов в Центральном районе.

Именно пойме, подчеркивает администрация города, жители всех районов отдали свое предпочтении на голосовании, выбирая из 20 представленных проектов. Голосовать, напомним, волгоградские избиратели могли за любой проект без привязки к конкретному району. И в центре Волгограда, и на его окраинах горожане предпочли первым делом облагородить территорию возле музея.

— Вскоре в пойме реки Царицы появятся удобные спуски для пешеходов, системы полива и освещения, детские площадки, — сообщают в городской администрации. —Также здесь будет проведено комплексное озеленение. Для активного отдыха горожан предусмотрены скейтпарк, роллердром, который в зимнее время будет использоваться как каток, площадка с уличными тренажерами и стритбол.

После поймы и ее склонов третье место занял парк «Юбилейный» в Красноармейском районе. По дизайн-проекту, в парке хотят создать искусственные водоемы, мемориальную зону, места тихого отдыха и проката велосипедов, установить несколько арт-объектов, обустроить детские и спортивные площадки.

— В парке «Юбилейный» появятся ясени, клены, можжевельник, ивы, кизил и другие деревья и кустарники, — говорят в мэрии. — Запланирована установка скамеек с подсветкой и лежаков, а также многофункциональных беседок. В зоне тихого отдыха предлагается разместить шкафы для книг и беседку с подвесными сидениями для чтения.

Четвертым на очереди оказался памятник «Гаситель» на берегу Волги. Потом идут пешеходная зона по проспекту Ленина в Центральном районе, парк «Сказка» в Ворошиловском районе и бульварная часть улицы Комсомольской.

Пойму преобразят уже в этом году. Остальным придется подождать. С благоустройством перечисленных парков и улиц власти хотят уложиться в пятилетку.