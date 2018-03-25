На Алом поле в Челябинске появятся детские зоны и тренажеры

Челябинцы сами выбрали, какие объекты в городе благоустроить в первую очередь. Накануне мэрия подвела итоги голосования по программе «Формирование комфортной городской среды».

В течение двух месяцев челябинцы оставляли свои пожелания о том, какие парки и скверы нужно привести в порядок. В итоге чиновники назвали по 5-7 объектов в каждом районе. Их благоустроят в течение пяти лет.

— Но те, что набрали больше голосов, приведут в порядок уже этим летом, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска

Например, на Алом поле отремонтируют все тропинки, создадут детские игровые зоны с безопасным покрытием и установят спортивные тренажеры. А в Курчатовском районе в парке «Северо-Западный» появятся велосипедные дорожки и площадка для выгула собак.

В сквере на ул. Богдана Хмельницкого установят арт-объекты. В Никольской роще сделают хоккейный корт и ботанический сад.

Какие скверы и парки победили в голосовании

Центральный район

— Детский парк «Алое поле»

— Сквер по ул. Академика Королева (от ул. Братьев Кашириных до ул. 250 лет Челябинску)

— Бульвар по ул. Воровского от ул. Образцова до ул. Верхнеуральской

— Прогулочная зона от памятника И. В. Курчатову до улицы Худякова

— Сквер по улице Тернопольская (от проспекта Ленина до улицы Сони Кривой)

— Мемориальный комплекс «Золотая гора»

Калининский район

— Парк «Никольская роща»

— Прогулочная зона по улице Университетская Набережная от улицы Молодогвардейцев и до дома № 14 по улице Университетская Набережная

— Прогулочная зона по улице 40-летия Победы между улицей Братьев Кашириных и улицей Университетская Набережная

— Улица Кирова между проспектом Победы и улицей Труда

— Зеленая зона на ул. Салавата Юлаева

Курчатовский район

— Парк «Северо-Западный» (за Лыжной базой)

— Лесной массив вдоль улицы Захаренко (от дома № 6-б по улице Захаренко до улицы Молдавской)

— Сквер по улице Молодогвардейцев

— Сквер по улице Красного Урала

— Сквер между домами № 18-а по улице 40-летия Победы и № 396-а по проспекту Победы -территорией школы № 41 — детским садом № 459 Ленинский район

— Парк «Плодушка» в границах улиц Энергетиков, Гранитная, Агалакова, Бобруйская

— Набережная озера Смолино (в районе от дома № 95 до дома № 103 по улице Новороссийской)

— Сквер КПЗиС (по улице Феди Горелова)

— Сквер «Первостроителей» (у домов № 60, 62, 64 по улице Гагарина)

— Сквер у ДК «Станкомаш»

— Сквер «Сигнал»

Металлургический район

— Сквер по улице Богдана Хмельницкого (от улицы Жукова до улицы Сталеваров)

— Сквер «Юбилейный» по шоссе Металлургов (от улицы Черкасской до улицы Мира)

— Сквер по шоссе Металлургов между домами № 31, № 33 — Сквер «Победы» по улице Коммунистической

— Разделительный бульвар по шоссе Металлургов (от улицы Жукова до улицы Сталеваров)

Советский район

— Сквер имени Колющенко по улице Доватора

— Прогулочная зона у дома № 41 по улице Плеханова

— Сквер по улице Воровского, 21 — Пляж поселка АМЗ (переулок Большой)

— Сквер по улице Громова, 2 (поселок Новосинеглазово)

— Прогулочная зона на пересечении улиц Октябрьской, Первомайской с переулком Дачный (возле Храма Первоапостольного князя Владимира

— Прогулочная зона у дома № 10-а по улице Капитанской

Тракторозаводский район

— Детский парк им. В. В. Терешковой

— Сквер «Молодежный» (ограничен улицами Салютная, Горького, 1-ой Пятилетки)

— Сквер «Мамин» (на участке от дома № 1 до дома № 6 по переулку Мамина)

— Парк «Дружбы» на северо-востоке района (улица Чоппа)