Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва

Охота касаток на тюленей у побережья Канады попала на видео.

В Канаде каякер поймал захватывающий момент нападения касатки на морского льва.

На кадрах видно, как огромная касатка внезапно выныривает из воды и мощным ударом оглушает тюленя, захватывает его в челюсти и исчезает под водой.

Видео было снято 18 марта рядом с островом Хорнби недалеко от Ванкувера , сообщает Daily Mail.

Как рассказал автор кадров, за несколько часов, что он тренировался на байдарках, стая касаток убила и съела трех морских львов.