Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва 

Охота касаток на тюленей у побережья Канады попала на видео.
В Канаде каякер поймал захватывающий момент нападения касатки на морского льва.
На кадрах видно, как огромная касатка внезапно выныривает из воды и мощным ударом оглушает тюленя, захватывает его в челюсти и исчезает под водой.
Видео было снято 18 марта рядом с островом Хорнби недалеко от Ванкувера, сообщает Daily Mail.
Как рассказал автор кадров, за несколько часов, что он тренировался на байдарках, стая касаток убила и съела трех морских львов.