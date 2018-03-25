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Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва
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Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Охота касаток на тюленей у побережья Канады попала на видео.
В Канаде каякер поймал захватывающий момент нападения касатки на морского льва.
На кадрах видно, как огромная касатка внезапно выныривает из воды и мощным ударом оглушает тюленя, захватывает его в челюсти и исчезает под водой.
Видео было снято 18 марта рядом с островом Хорнби недалеко от Ванкувера, сообщает Daily Mail.
Как рассказал автор кадров, за несколько часов, что он тренировался на байдарках, стая касаток убила и съела трех морских львов.
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