Ещё
Поднять торговлю с колен предлагают ростовчане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поднять торговлю с колен предлагают ростовчане 

Деловое сообщество 34 минуты назад
Видео барахолки, вечно разворачивающейся в центре донской столицы, выложили в сеть горожане. Стихийный рынок в центре Ростова. Продавцы несвежего вида, товары даже бесплатно брать не хочется. Не пора ли его разогнать?» — спросил автор поста.
Действительно, эта барахолка существует десятилетиями. Разложенные тряпочки, стоящие на коленях продавцы и покупатели. Продается там все, и стоптанные башмаки, и посуда, и даже старые аудиокассеты. Если «блошиный» рынок так нужен городу, не пора ли перевести торговлю в более цивилизованное русло? Тема очень волнует ростовчан, за ночь под записью появилось больше 120 комментариев. «На барахолке бывает прекрасные вещи попадаются, не то, что китайский хлам в гипермаркетах», «Обычная барахолка, туристы, мне кажется, оттуда больше сувениров увезут всяких, нежели с магазинов. И вообще, задолбали все свои жалобы выкладывать, прикрываясь ЧМ».
Стоит отметить, что это не единственный «блошиный» рынок в Ростове. Любители редкостей знают, что по-настоящему дорогие вещи нужно искать в переулках у центрального рынка. На развалах тамошних торговцев можно найти и серебряные портсигары, и подсвечники из дворянских домов. Однако там торговля организована более цивилизовано. Есть и прилавки, и торговые ряды.
Деловое сообщество: последние новости
Сотрудник Платова, проводивший «досмотр с пристрастием» уволен 44 запрета: велосипедам и туалетной бумаге нет хода в фан-зону Ростова С территории ЖК «Суворовский» в Ростове убрали 23 тонны мусора
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС США нанесли удар по Ливии193
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель336
Мафия глухонемых захватила Москву24
«Заперся в комнате, не мог спать»: Марков признался в домогательствах56
СМИ узнали о планах РФ в КНДР174
Видео
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
Украина объяснила «принесение флота в жертву» в Крыму
Армия
04:15
Охота на Волков: Они убили Михаила Круга
Общество Статьи
05:38
«Тон Лондона является без надобности злобным»
В мире Статьи
03:34
В корпусе российского лазера разглядели канализационную трубу
Оружие Армия
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
«Путин стал госсекретарем США»
США В мире
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение