Поднять торговлю с колен предлагают ростовчане

Видео барахолки, вечно разворачивающейся в центре донской столицы, выложили в сеть горожане. Стихийный рынок в центре Ростова. Продавцы несвежего вида, товары даже бесплатно брать не хочется. Не пора ли его разогнать?» — спросил автор поста.

Действительно, эта барахолка существует десятилетиями. Разложенные тряпочки, стоящие на коленях продавцы и покупатели. Продается там все, и стоптанные башмаки, и посуда, и даже старые аудиокассеты. Если «блошиный» рынок так нужен городу, не пора ли перевести торговлю в более цивилизованное русло? Тема очень волнует ростовчан, за ночь под записью появилось больше 120 комментариев. «На барахолке бывает прекрасные вещи попадаются, не то, что китайский хлам в гипермаркетах», «Обычная барахолка, туристы, мне кажется, оттуда больше сувениров увезут всяких, нежели с магазинов. И вообще, задолбали все свои жалобы выкладывать, прикрываясь ЧМ».

Стоит отметить, что это не единственный «блошиный» рынок в Ростове. Любители редкостей знают, что по-настоящему дорогие вещи нужно искать в переулках у центрального рынка. На развалах тамошних торговцев можно найти и серебряные портсигары, и подсвечники из дворянских домов. Однако там торговля организована более цивилизовано. Есть и прилавки, и торговые ряды.