Нижнего Новгорода прошла ярмарка вакансий для безработных граждан и граждан, ищущих работу

Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

По информации ведомства, в очном и заочном формате для соискателей было представлено свыше 1 500 вакансий.

Работодателям требовались специалисты в различных отраслях экономической деятельности: промышленного производства, питания, транспорта и связи, в сфере услуг.

Наибольшую потребность предприятия и организации заявили на юрисконсультов, бухгалтеров, инженеров-технологов, системных администраторов, менеджеров, водителей, кассиров, промоутеров, преподавателей, маляров, фрезеровщиков.

Средняя заработная плата по представленным вакансиям составила 20 000 рублей.

В ярмарке вакансий приняли участие 19 предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Нижнего Новгорода.

В рамках мероприятия соискатели прошли собеседования с представителями кадровых служб крупных предприятий и организаций города, получили помощь в составлении конкурентоспособного резюме, воспользовались консультациями юристов по вопросам труда и занятости, ознакомились с положением на рынке труда, актуальными вакансиями и услугами службы занятости населения.

Специалисты центра занятости оказали гражданам, ищущим работу, помощь в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, разъяснили порядок прохождения профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации по направлению службы занятости населения, а также предоставили подробную информацию о востребованных профессиях на рынке труда.