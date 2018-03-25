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Нижнего Новгорода прошла ярмарка вакансий для безработных граждан и граждан, ищущих работу
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Нижнего Новгорода прошла ярмарка вакансий для безработных граждан и граждан, ищущих работу 

Нижегородская правда 36 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Об этом сообщили в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.
По информации ведомства, в очном и заочном формате для соискателей было представлено свыше 1 500 вакансий.
Работодателям требовались специалисты в различных отраслях экономической деятельности: промышленного производства, питания, транспорта и связи, в сфере услуг.
Наибольшую потребность предприятия и организации заявили на юрисконсультов, бухгалтеров, инженеров-технологов, системных администраторов, менеджеров, водителей, кассиров, промоутеров, преподавателей, маляров, фрезеровщиков.
Средняя заработная плата по представленным вакансиям составила 20 000 рублей.
В ярмарке вакансий приняли участие 19 предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Нижнего Новгорода.
Среди участников ярмарки вакансий Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, ПАО «Ростелеком» (Нижегородский филиал), Муниципальное предприятие Нижнего Новгорода «Нижегородэлектротранс», ООО «Промтех».
В рамках мероприятия соискатели прошли собеседования с представителями кадровых служб крупных предприятий и организаций города, получили помощь в составлении конкурентоспособного резюме, воспользовались консультациями юристов по вопросам труда и занятости, ознакомились с положением на рынке труда, актуальными вакансиями и услугами службы занятости населения.
Специалисты центра занятости оказали гражданам, ищущим работу, помощь в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, разъяснили порядок прохождения профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации по направлению службы занятости населения, а также предоставили подробную информацию о востребованных профессиях на рынке труда.
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