Главбух «Орелтеплосервиса» вернулась на работу через суд

Железнодорожный суд Орла признал незаконными и отменил приказы о наложении дисциплинарных взысканий и увольнении главного бухгалтера АО «Орелтеплосервис» Натальи Соловьевой

С женщиной был расторгнут договор 4 декабря 2017 года. Поводом стала задержка заработной платы и несвоевременная оплата коммунальных ресурсов. Кроме того, по мнению директора, ей не в срок был предоставлен отчет об итогах инвентаризации. При этом, узнав о планирующемся увольнении, бухгалтер ушла на больничный. Это не помещало работодателю расторгнуть договор.

В ходе судебного разбирательства Наталья Соловьева пояснила, что плановая годовая инвентаризация была завершена 9 ноября. Об этом начальству она доложила в устной форме. С зарплатой и расчетами с поставщиками были проблемы из-за блокировки счетов, на что главбух в отсутствии средств не могла повлиять. Женщина сообщила, что с конца ноября руководитель начала оказывать на нее психологическое давление. Поэтому самочувствие ухудшилось и пришлось обратиться в поликлинику.

Один из свидетелей по делу пояснил, что все документы по поводу несвоевременно проведенной инвентаризации были составлены и подписаны им позже под давлением директора, так же как и документы по наложенным на Соловьеву замечаниям.

Суд решил восстановить главбуха в должности. Кроме того, «Орелтеплосервис» должен выплатить женщине средний заработок за время вынужденного прогула в размере 122,7 тысячи рублей, компенсацию морального вреда — 15 тысяч рублей.

Напомним, имущество муниципального предприятия «Банно-прачечное хозяйство» находится в аренде у «Орёлтеплосервиса». В августе было возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств. Прокуратура сообщила, что в сентябре 2016 года от имени бывшего конкурсного управляющего БПХ с «Орелтеплосервис» был заключен фиктивный договор, в соответствии с условиями которого имущество МУПа сдавалось в аренду по заниженной цене — 150 тыс. рублей