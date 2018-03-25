Сотни ростовских домов останутся без электричества на следующей неделе

В Ростове из–за профилактических работ на ЛЭП жители нескольких улиц останутся без элетроэнергии на следующей неделе. Так, в понедельник, 26 марта, с 9 до 16 часов света не будет в домах по адресам:

ул. Ульяновская, 45–63, 44–60;

ул. Донская, 44;

ул. Серафимовича, 49–75, 46–66;

ул. Социалистическая, 61–83, 56–82;

ул. Баумана, 70;

пер. Соборный, 19–26;

пр. Будённовский, 22–26.

С 9 до 17 часов:

ул. Жмайлова, 21, 21/1, 21/2, 21а, 21Б, 23, 23/1, 23/2;

просп. Стачки, 220, 222, 224, 226;

ул. Бакланова, 8;

ул. 2-я Володарского, 185–233;

ул. Дубовского, 17–27, 42;

ул. 1-я Круговая, 92;

ул. Кузнечная, 252–336, 273–441;

пер. 1-й Поселковый, 12–14;

пер. Лосева, 8–10;

ул. Магнитогорская, 101–109, 176–196;

ул. Минаева, 29–55, 30–54;

ул. Портовая, 250–334;

пер. 2-й Поселковый, 11–13, 44–50;

пер. Туроверова, 17–19.

26 и 27 марта с 9 до 17 часов обесточат дома по адресам:

ул. Шеболдаева, 27–91, 12–46;

ул. Я. Галана, 2–26;

ул. Кропоткина;

ул. Цезаря Куникова, 1–9, 2–12;

пер. Айвазовского;

ул. Ивана Франко;

ул. Тираспольская;

ул. Профинтерна;

ул. Испытательная;

пер. Ленкоранский;

пер. Боржомский;

пер. Полюсный;

пер. Соликамский;

пер. Ростовский;

ул. Челюскина;

пер. Ферганский.

Три дня подряд, 26, 27 и 28 марта, с 9 до 17 света не будет по адерсам:

ул. Коровкина, 1–39, 2–40;

ул. 12-го февраля, 46–100, 71–83;

пер. Скрыпника, 59–71, 64–72;

ул. Белгородская, 1–19, 2–20;

ул. Белинского, 1–19, 2–18;

пер. Проезжий, 7–17, 2–12;

ул. Самойловская, 34–52, 41–59;

пер. Марсовый, 1–13, 2–14;

пер. Трудовой, 1–29, 2–36;

пер. Конструкторский, 5–15, 4— 14;

ул. Зенитчиков, 1–5, 2–12;

пер. Думчева, 7, 10–12;

ул. Булавина, 15–35, 2–12;

2-й переулок, 55–71, 44–68;

пер. Сызранский, 1–19, 2–18.

27 марта с 10 до 12 часов электричества не будет в следующих домах:

ул. Глинки, 96а, Б;

ул. Днепропетровская, 2/3, 4/96;

ул. 20 лет Октября, 79а, 79/2а.

С 9 до 16 часов:

ул. Юфимцева, 6/1,10/1,10/2,12/2;

ул. Б. Садовая, 43,43/24;

пр. Будённовский, 24.

ул. Береговая, 15, 19а, 19/2, 21, 21/2;

ул. Соляной спуск, 3, 6;

пер. Островский, 1а;

пер. Халтуринский, 2, 4, 4а.

С 9 до 17 часов в этот же день:

пр. Шолохова, 121–161, 190–238;

ул. Новомосковская, 1–17, 2–34;

ул. Просвещения, 1–3, 2–20;

пер. Тебердинский, 1–71, 2–56;

ул. Кавказкий, 1–37, 2–36;

ул. Казбекский, 1–19, 2–30;

пер. Нальчинский, 1–47, 2–44;

пер. Тувинский, 1–9,29, 2–68, 47–59;

ул. Куйбышева, 1–25, 10–30;

ул. Полторацкого, 25–67, 10–56;

пер. Осетинский, 2–34, 1–39;

пер. Казбекский, 21–39, 32–50;

пер. Дзержинского, 1–33, 2–64;

пер. Егорлыкский, 1–19, 2–20;

пер. Кабардинский, 21–33, 30–52;

пер. Новороссийский, 1–15;

пер. Геленджикский, 1–15, 2–16;

пер. Шахтинский, 17;

пер. Тихорецкий, 2–30, 1–31;

просп. Шолохова, 158–190;

пер. Контактный, 73–95;

пер. Крымский, 1–13, 2–14;

ул. Коммунаров, 33, 33д;

ул. Коммунаров, 39–67, 38–66;

пер. Поворотный, 1–5, 2–6;

ул. Гранитная, 27–73, 30–64;

ул. Жмайлова, 21/1, 25, 27, 27/1, 27Б;

ул. Малиновского, 36/29, 36/29а, 36/29Б, 38/29, 40;

просп. Стачки, 226, 228, 232/34;

пер. Паровозный, 1–3, 2–4;

ул. Социалистическая, 105–115;

просп. Ворошиловский, 37–39;

пер. Шахтинский, 1–15, 2–14;

ул. Кабардинская, 1–49, 2–12;

ул. Малюгиной, 214а, 226–228, 232;

пер. Университетский, 137–139;

ул. Коммунаров, 52, 69–79.

В среду, 28 марта, с 9 до 17 часов электроэнергии не будет в домах по адресам:

ул. 13 линия, 1–15,2–16;

ул. 15 линия, 1–11,2–12;

ул. Советская, 12–20;

ул. Красная, 32–92, 51–97;

ул. Крупской, 45–97, 56–86;

просп. Стачки, 122–174;

ул. Осипенко, 63–69;

пер. Семашко, 36/85;

Социалистическая, 85–103 ул. Промежуточная, 1–23, 2–24, 30, 31;

ул. 6-я Кольцевая, 66–84, 81–101;

пер. Туристский, 37, 5–21, 8–14, 14а, 14Б;

пер. Рабфаковский, 1, 1а, 1Б, 4–12, 20–26;

ул. Матросова, 40, 33/23–47, 30;

ул. Войкова, 180–182;

пер. Магнитный, 20–26;

пер. Пограничный, 18, 19, 20, 5;

ул. 1-я Круговая, 86;

пер. Синявский, 21;

ул. Портовая, 277;

ул. Фестивальная, 1–11, 2–14 В этот же день с 9 до 16 часов:

ул. Серафимовича, 49–75, 46–66;

пер. Соборный, 19–26;

ул. Социалистическая, 61–83, 56–82;

просп. Будённовский, 22–26;

ул. Волкова, 3, 3/1,3/3, 5, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/3 28, 29 и 30 марта с 9 до 18 часов электричество будут отключать в домах по адресам:

ул. Горсоветская, 1–45, 2–30;

пер. Крымский, 16–24, 17–21;

пер. Тихорецкий, 26–34, 27–31;

пер. Геленджикский, 16–34, 15–35;

пер. Новоросийский, 31–33;

ул. Вяземцева, 35–57, 56–76;

пер. Суздальский, 1–11, 2–10;

ул. Новгородская, 1–25, 2–30;

ул. Кадровая, 1–71, 2–92;

ул. Пулковская, 1–73, 2–78;

пер. Паровозный, 1–37, 2–26;

ул. Гранитная, 1–25, 2–28;

пер. Дзержинского, 1;

ул. Новгородская, 27–79, 32–74;

ул. Керамическая, 1–13, 2–14;

пер. Кафельный, 1–19, 2–18;

ул. Сквозная, 1–87, 2–84;

пер. Поворотный, 1–19, 2–22.

28 и 29 марта с 9 до 17:

ул. Смотровая, 1–27, 2–28;

ул. Мечникова, 2–18, 1–17;

ул. Джапаридзе, 1–19, 2–10;

ул. Раевского, 1–28, 29–65;

ул. Курганная, 24–40, 17–27;

ул. Пирамидная, 1–35, 2–32;

ул. Нансена, 17.

В четверг, 29 марта, с 9 до 16 часов обесточат дома по адресам:

просп. Космонавтов, 6/1,6/2;

ул. Московская, 51;

пер. Соборный, 17, 19, 21, 22;

ул. Серафимовича, 58;

ул. Темерницкая, 55.

С 9 до 17 часов в этот же день:

ул. Белорусская, 37–61, 2–80;

ул. Киргизкая, 31–37, 38–48;

пер. Хибинский, 65–91, 66–90;

пер. Кубанский, 69–115, 68–108;

пер. Хопёрский, 39–41, 44–48;

пер. Медведецкий, 47–71, 48–66;

пер. Игарский, 63–83, 66–84;

пер. Манычский, 33–91, 36–92;

пер. Сальский, 33–101, 44–82;

пер. Донецкий, 39–69, 66–96;

пер. Днепровский, 63–79, 64–78. ;

ул. Андрея Сладкова, 3–27, 54–80;

ул. 6-я Кольцевая, 34–64, 65–83;

ул. Осипенко, 15–59;

ул. 3-я Баррикадная, 33–77, 32–96;

пер. Киевский, 1–19, 2–20;

ул. 5-я Кольцевая, 53–67, 60–64;

пер. Спортивный, 1–19, 2–18;

ул. Калинина, 41–59;

пер. Холмогорский, 2–10, 5–11, 86–94;

пер. Югова, 5–27, 6–24.

В пятницу, 30 марта, с 9 до 16 часов:

ул. 339 Стрелковой Дивизии, 6;

ул. 2-я Киргизкая, 46–58, 67–91;

пер. Уральский, 1–31, 2–36;

ул. Казахская, 58–74;

пер. Ухтомский, 1–35, 2–38;

ул. Зорге, 58/4, 58/2, 58а/1;

пер. Обский, 2–38, 3–17;

ул. Содружества, 37, 37/1.

С 9 до 17 часов:

ул. Каяльская, 8–114;

ул. Путевая, 1–49.