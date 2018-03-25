Сотни ростовских домов останутся без электричества на следующей неделе 

В Ростове из–за профилактических работ на ЛЭП жители нескольких улиц останутся без элетроэнергии на следующей неделе. Так, в понедельник, 26 марта, с 9 до 16 часов света не будет в домах по адресам:
ул. Ульяновская, 45–63, 44–60;
ул. Донская, 44;
ул. Серафимовича, 49–75, 46–66;
ул. Социалистическая, 61–83, 56–82;
ул. Баумана, 70;
пер. Соборный, 19–26;
пр. Будённовский, 22–26.
С 9 до 17 часов:
ул. Жмайлова, 21, 21/1, 21/2, 21а, 21Б, 23, 23/1, 23/2;
просп. Стачки, 220, 222, 224, 226;
ул. Бакланова, 8;
ул. 2-я Володарского, 185–233;
ул. Дубовского, 17–27, 42;
ул. 1-я Круговая, 92;
ул. Кузнечная, 252–336, 273–441;
пер. 1-й Поселковый, 12–14;
пер. Лосева, 8–10;
ул. Магнитогорская, 101–109, 176–196;
ул. Минаева, 29–55, 30–54;
ул. Портовая, 250–334;
пер. 2-й Поселковый, 11–13, 44–50;
пер. Туроверова, 17–19.
26 и 27 марта с 9 до 17 часов обесточат дома по адресам:
ул. Шеболдаева, 27–91, 12–46;
ул. Я. Галана, 2–26;
ул. Кропоткина;
ул. Цезаря Куникова, 1–9, 2–12;
пер. Айвазовского;
ул. Ивана Франко;
ул. Тираспольская;
ул. Профинтерна;
ул. Испытательная;
пер. Ленкоранский;
пер. Боржомский;
пер. Полюсный;
пер. Соликамский;
пер. Ростовский;
ул. Челюскина;
пер. Ферганский.
Три дня подряд, 26, 27 и 28 марта, с 9 до 17 света не будет по адерсам:
ул. Коровкина, 1–39, 2–40;
ул. 12-го февраля, 46–100, 71–83;
пер. Скрыпника, 59–71, 64–72;
ул. Белгородская, 1–19, 2–20;
ул. Белинского, 1–19, 2–18;
пер. Проезжий, 7–17, 2–12;
ул. Самойловская, 34–52, 41–59;
пер. Марсовый, 1–13, 2–14;
пер. Трудовой, 1–29, 2–36;
пер. Конструкторский, 5–15, 4— 14;
ул. Зенитчиков, 1–5, 2–12;
пер. Думчева, 7, 10–12;
ул. Булавина, 15–35, 2–12;
2-й переулок, 55–71, 44–68;
пер. Сызранский, 1–19, 2–18.
27 марта с 10 до 12 часов электричества не будет в следующих домах:
ул. Глинки, 96а, Б;
ул. Днепропетровская, 2/3, 4/96;
ул. 20 лет Октября, 79а, 79/2а.
С 9 до 16 часов:
ул. Юфимцева, 6/1,10/1,10/2,12/2;
ул. Б. Садовая, 43,43/24;
пр. Будённовский, 24.
ул. Береговая, 15, 19а, 19/2, 21, 21/2;
ул. Соляной спуск, 3, 6;
пер. Островский, 1а;
пер. Халтуринский, 2, 4, 4а.
С 9 до 17 часов в этот же день:
пр. Шолохова, 121–161, 190–238;
ул. Новомосковская, 1–17, 2–34;
ул. Просвещения, 1–3, 2–20;
пер. Тебердинский, 1–71, 2–56;
ул. Кавказкий, 1–37, 2–36;
ул. Казбекский, 1–19, 2–30;
пер. Нальчинский, 1–47, 2–44;
пер. Тувинский, 1–9,29, 2–68, 47–59;
ул. Куйбышева, 1–25, 10–30;
ул. Полторацкого, 25–67, 10–56;
пер. Осетинский, 2–34, 1–39;
пер. Казбекский, 21–39, 32–50;
пер. Дзержинского, 1–33, 2–64;
пер. Егорлыкский, 1–19, 2–20;
пер. Кабардинский, 21–33, 30–52;
пер. Новороссийский, 1–15;
пер. Геленджикский, 1–15, 2–16;
пер. Шахтинский, 17;
пер. Тихорецкий, 2–30, 1–31;
просп. Шолохова, 158–190;
пер. Контактный, 73–95;
пер. Крымский, 1–13, 2–14;
ул. Коммунаров, 33, 33д;
ул. Коммунаров, 39–67, 38–66;
пер. Поворотный, 1–5, 2–6;
ул. Гранитная, 27–73, 30–64;
ул. Жмайлова, 21/1, 25, 27, 27/1, 27Б;
ул. Малиновского, 36/29, 36/29а, 36/29Б, 38/29, 40;
просп. Стачки, 226, 228, 232/34;
пер. Паровозный, 1–3, 2–4;
ул. Социалистическая, 105–115;
просп. Ворошиловский, 37–39;
пер. Шахтинский, 1–15, 2–14;
ул. Кабардинская, 1–49, 2–12;
ул. Малюгиной, 214а, 226–228, 232;
пер. Университетский, 137–139;
ул. Коммунаров, 52, 69–79.
В среду, 28 марта, с 9 до 17 часов электроэнергии не будет в домах по адресам:
ул. 13 линия, 1–15,2–16;
ул. 15 линия, 1–11,2–12;
ул. Советская, 12–20;
ул. Красная, 32–92, 51–97;
ул. Крупской, 45–97, 56–86;
просп. Стачки, 122–174;
ул. Осипенко, 63–69;
пер. Семашко, 36/85;
Социалистическая, 85–103 ул. Промежуточная, 1–23, 2–24, 30, 31;
ул. 6-я Кольцевая, 66–84, 81–101;
пер. Туристский, 37, 5–21, 8–14, 14а, 14Б;
пер. Рабфаковский, 1, 1а, 1Б, 4–12, 20–26;
ул. Матросова, 40, 33/23–47, 30;
ул. Войкова, 180–182;
пер. Магнитный, 20–26;
пер. Пограничный, 18, 19, 20, 5;
ул. 1-я Круговая, 86;
пер. Синявский, 21;
ул. Портовая, 277;
ул. Фестивальная, 1–11, 2–14 В этот же день с 9 до 16 часов:
ул. Серафимовича, 49–75, 46–66;
пер. Соборный, 19–26;
ул. Социалистическая, 61–83, 56–82;
просп. Будённовский, 22–26;
ул. Волкова, 3, 3/1,3/3, 5, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 7/1, 7/3 28, 29 и 30 марта с 9 до 18 часов электричество будут отключать в домах по адресам:
ул. Горсоветская, 1–45, 2–30;
пер. Крымский, 16–24, 17–21;
пер. Тихорецкий, 26–34, 27–31;
пер. Геленджикский, 16–34, 15–35;
пер. Новоросийский, 31–33;
ул. Вяземцева, 35–57, 56–76;
пер. Суздальский, 1–11, 2–10;
ул. Новгородская, 1–25, 2–30;
ул. Кадровая, 1–71, 2–92;
ул. Пулковская, 1–73, 2–78;
пер. Паровозный, 1–37, 2–26;
ул. Гранитная, 1–25, 2–28;
пер. Дзержинского, 1;
ул. Новгородская, 27–79, 32–74;
ул. Керамическая, 1–13, 2–14;
пер. Кафельный, 1–19, 2–18;
ул. Сквозная, 1–87, 2–84;
пер. Поворотный, 1–19, 2–22.
28 и 29 марта с 9 до 17:
ул. Смотровая, 1–27, 2–28;
ул. Мечникова, 2–18, 1–17;
ул. Джапаридзе, 1–19, 2–10;
ул. Раевского, 1–28, 29–65;
ул. Курганная, 24–40, 17–27;
ул. Пирамидная, 1–35, 2–32;
ул. Нансена, 17.
В четверг, 29 марта, с 9 до 16 часов обесточат дома по адресам:
просп. Космонавтов, 6/1,6/2;
ул. Московская, 51;
пер. Соборный, 17, 19, 21, 22;
ул. Серафимовича, 58;
ул. Темерницкая, 55.
С 9 до 17 часов в этот же день:
ул. Белорусская, 37–61, 2–80;
ул. Киргизкая, 31–37, 38–48;
пер. Хибинский, 65–91, 66–90;
пер. Кубанский, 69–115, 68–108;
пер. Хопёрский, 39–41, 44–48;
пер. Медведецкий, 47–71, 48–66;
пер. Игарский, 63–83, 66–84;
пер. Манычский, 33–91, 36–92;
пер. Сальский, 33–101, 44–82;
пер. Донецкий, 39–69, 66–96;
пер. Днепровский, 63–79, 64–78. ;
ул. Андрея Сладкова, 3–27, 54–80;
ул. 6-я Кольцевая, 34–64, 65–83;
ул. Осипенко, 15–59;
ул. 3-я Баррикадная, 33–77, 32–96;
пер. Киевский, 1–19, 2–20;
ул. 5-я Кольцевая, 53–67, 60–64;
пер. Спортивный, 1–19, 2–18;
ул. Калинина, 41–59;
пер. Холмогорский, 2–10, 5–11, 86–94;
пер. Югова, 5–27, 6–24.
В пятницу, 30 марта, с 9 до 16 часов:
ул. 339 Стрелковой Дивизии, 6;
ул. 2-я Киргизкая, 46–58, 67–91;
пер. Уральский, 1–31, 2–36;
ул. Казахская, 58–74;
пер. Ухтомский, 1–35, 2–38;
ул. Зорге, 58/4, 58/2, 58а/1;
пер. Обский, 2–38, 3–17;
ул. Содружества, 37, 37/1.
С 9 до 17 часов:
ул. Каяльская, 8–114;
ул. Путевая, 1–49.