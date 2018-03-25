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Польское содружество «Курск» создаст парк спасённых памятников воинам-освободителям Польши
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Польское содружество «Курск» создаст парк спасённых памятников воинам-освободителям Польши 

Вести Калининград 50 минут назад
Фото: Вести Калининград
Польское содружество «Курск», реставрирующая памятники красноармейцам, приступает к созданию масштабного проекта — Образовательного парка, где будут расположены спасённые монументы воинам-освободителям Польши от фашистов. Об этом сообщил командир «Курска» Ежи Тыц.
«Мы всегда придерживались позиции, согласно которой памятники должны быть защищены Польским государством и оставаться на месте. Однако, когда мы сталкиваемся с выбором: смотреть спокойно на варварскую ликвидацию памятников или предпринимать действия по их спасению, я всегда выбираю последнее. Даже если это означает изменение местоположения объекта», — сказал Тыц в обращении к россиянам.
По словам командира «Курска», Образовательный парк создаётся в Варминьско-Мазурском воеводстве, граничащим с российской Калининградской областью.
«Курск» имеет в своём распоряжении два гектара земли на Мазурах, — уточнил Тыц. — Основанием для строительства такого парка является устав содружества «Курск», предусматривающий этот вид деятельности и поправка к закону о декоммунизации от 22 июня 2017 года, согласно которой памятники, установленные для образовательных или коллекционных целей, не подлежат ликвидации».
Создание польскими единомышленниками Образовательного парка, сохраняющего правду об освободителях Польши от нацистского режима, на данный момент станет единственной площадкой хранения польской народной памяти.
Фото: newsbalt.ru
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