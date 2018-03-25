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В Сибири создадут систему производства товаров для Арктики
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В Сибири создадут систему производства товаров для Арктики 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Российская Газета
Идею поддержали в аппарате полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе и в Минпромторге России. Сейчас по заданию ведомства разрабатывается общероссийский реестр.
В первую редакцию включены около 70 сибирских предприятий, выпускающих более трехсот наименований высокотехнологичной продукции. Это транспортные средства, строительная и дорожная техника, энергетическое и электротехническое оборудование, средства связи, системы контроля, управления и диагностики, оборудование для добывающей промышленности, специальные конструкции и материалы.
Для чего нужен такой каталог? Прежде всего, как считает полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, необходимо, чтобы крупные компании, работающие в арктических территориях, четко знали, какую продукцию, технологии и услуги могут предоставить регионы, что уже есть, а что нужно сделать. И «отталкиваться необходимо именно от потребителя».
— Нужна система, которая бы стимулировала заказчиков к приобретению отечественной продукции, к разработке и созданию востребованных для Арктики продуктов и технологий. Это послужило бы вовлечению огромных средств, которые арктические компании сейчас вынуждены тратить на импорт, в российскую промышленность и науку. В первую очередь речь идет о замещении иностранного оборудования российскими разработками. Еще один аспект исключить нерациональные расходы на разработки и выпуск одинаковой продукции регионами, — говорит Сергей Меняйло.
150 проектов для Арктической зоны предложили в общий каталог приоритетов организации Сибири и Урала, в том числе 20 — первоочередных, со сроком реализации до 2030 года
Как известно, сейчас большая часть оборудования, которым пользуются полярники, импортного происхождения. В то же время российская техника, по оценке специалистов, на 15-30 процентов дешевле и по своим характеристикам не уступает зарубежной. В частности, "Газпром" успешно использует оборудование томского производства. Компания разработала дорожные карты взаимодействия с Иркутской, Томской, Омской областями. Всего семьдесят предприятий работают по заказам газовиков.
Примеры можно продолжить. Вездеходы «Арктика» омского производства уже пятнадцать лет используются для перевозок в труднодоступных районах Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, Камчатского и Красноярского краев, на Дальнем Востоке. Специалисты Института нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука Сибирского отделения РАН разработали оборудование, позволяющее вести геофизические исследования арктического шельфа с дрейфующих льдин. В Томском госуниверситете разрабатывают первую технологию кучного обогащения руды, содержащей ванадий и титан. Новый метод, в котором не будут использоваться вредные реагенты, как нельзя кстати для арктических регионов с хрупкой экологической структурой. Это особенно актуально в то время, как объемы добычи сырья на этой территории планируется увеличивать.
Определено 150 перспективных проектов, из них двадцать первоочередных со сроком исполнения до 2030 года
Сейчас в зоне внимания еще ряд проектов. Это, в первую очередь, создание специализированного транспорта для Арктики. Так, Улан-Удэнским авиационным заводом выпущен первый в мире арктический вертолет, он уже проявил себя на службе в Вооруженных Силах. Сейчас ведутся переговоры о поставках его гражданской версии. Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени С. А. Чаплыгина совместно с Русавиапромом создан композитный самолет ТВС-2ДТС, который должен прийти на смену знаменитому «кукурузнику» Ан-2. Омские производители готовы выпускать в необходимом количестве суда на воздушной подушке и грузовые платформы семейства «Арктика», а также быстровозводимые самоходные мосты.
Эту работу поддержали в Уральском федеральном округе. По словам полпреда президента в УрФО Игоря Холманских, ими подготовлен перечень проектов, направленных на освоение арктической территории. Главным образом, они связаны с развитием транспортной инфраструктуры. Это и строительство морского порта Сабетта, создание железнодорожного Северного широтного хода, новой железнодорожной линии необщего пользования Бованенково — Сабетта, строительство участка автодороги Сургут — Салехард. На реализацию 150 перспективных проектов потребуетстя 1,5 триллиона рублей.
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